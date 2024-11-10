Динамо зазнало розгрому від Ференцвароша (0:4), залишившись у меншості на 24-й хвилині. Олександр Шовковський виглядав розлюченим, публічно критикуючи підопічних за прийняті рішення на полі. Соцмережі, як завжди, влаштували шакалячий експрес – настільки потужний, що дружина Дубінчака почала відправляти хейтерів на три букви. Весело, але до дружини Гладкого з обіцянками закатати журналістів під паркет не дотягує.

Насправді кияни провели хороший перший тайм, створюючи класні моменти й виглядаючи краще за Ференцварош. Провал стався по перерві – почалися привози й нерви, а після першого ж пропущеного гола команда посипалась. Футболістів слід критикувати за брак концентрації, однак варто відзначити і факт гри основною в другому матчі поспіль. Як показав досвід, у такому ритмі колектив починає задихатись.

До слова, FAVBET дав прогноз на матч 13-го туру УПЛ 2024/25 між Динамо та Поліссям. Коефіцієнт на перемогу киян – 1,63. На тріумф житомирян фахівці дають 6,60.

З іншого боку, ніхто не скасовував тактичних проблем. Динамівці, як це часто буває, втрачали усі орієнтири при обороні в штрафному, провалювались під пресингом і допускали шалені розриви. Все це ми бачили ледь не щотижня "Біло-сині", попри рік без критичних провалів і всього одну поразку в УПЛ, мають серйозні ігрові проблеми – просто в УПЛ їх вдається маскувати хорошим резервом, грамотною ротацією та класом.

А в УПЛ сьогодні доведеться зустрітись із не менш складним суперником. Виставити на Полісся резервістів, як на Рому, занадто ризиковано – Шахтар перебуває лише у шести очках позаду. Житомиряни ж при цьому довели здатність бити грандів, перегравши "гірників" на початку сезону. Причому перемога була здобути у стандартному для "вовків" тактичному малюнку.

Команда Імада Ашура тримається на високому й інтенсивному пресингу, який у разі невдачі оперативно відкочується в середній / низький блок. А також на флангових контратаках та стандартах. А тепер згадаємо, скільки голів привезли в цьому сезоні фулбеки Динамо та хто отримав вилучення на 24-й хвилині в Будапешті. Так, Гуцуляку й Назаренку буде де розгулятись.

Про кроси й стандарти краще взагалі не згадувати, та й загалом оборона киян ненадійна. До того ж, без Михавка буде важко виходити з-під високого тиску, однак Тарас провів два повних матчі – чи готовий коуч "біло-синіх" випустити його і в третьому? І як це позначиться на грі? Дуже цікаво поглянути.

Словом, із Поліссям має бути непросто, однак готовність житомирян до апсету викликає певні сумніви. У трьох попередніх турах житомиряни набрали всього два очки – вони не забили Лівому Берегу й зіграли 1:1 з Колосом, а потім поступились Олександрії.

Перші дві невдачі можна назвати очікуваними, адже "вовки" поки не здатні гарантувати винос "автобусів" щотижня. Про це попереджали ще на початку сезону. А от Руслан Ротань переграв Імада Ашура тактично.

Виявилось, що пресинг Полісся не такий і страшний, якщо у тебе є поставлений білд-ап – з хорошими відкриваннями, з підтримкою у зоні підбирань та зі сміливими комбінаціями під тиском. Дуже сильно олександрійцям допоміг пасинг голкіпера Єрмакова. Пресинг лише висмоктав із житомирян останні сили.

При цьому Назаренка й Гуцуляка вимкнули – а без них Полісся мало на що спроможне. Для кращих позиційних атак Імаду Ашуру бракує відповідних кадрів у центрі. Стандарти теж просіли внаслідок відсутності Чоботенка, участь якого в матчі з Динамо перебуває під сумнівом.

У киян же є і захисники з хорошим пасингом (Михавко, Дубінчак), і класні відкривання на другій третині (Шапаренко, Буяльський, Ярмоленко та інші), і колосальний досвід протистояння суперникам із топ-пресингом. Бущан теж непоганий у роботі ногами, хоча іноді ловить ґав – як говорить аналітик Михайло Смоловий, "пасує уявному другу Миколі".

У позиційному наступі Динамо може бути як фантастичним, так і жахливим. Багато залежить від конфігурацій складу та фізичної форми. Останнім часом кияни діяли прагматичніше, адже не було Ярмоленка, а Піхальонок досі травмований.

За такого малюнку гри Динамо здається переконливішим. Втім, гра у "швидкі фланги" часто розкриває матч в обидва боки. Між тим, у Полісся дуже сильні вінгери та нападники.

Прямо зараз важко зрозуміти, наскільки Динамо готове до протистоянь із рівними. Графік суттєво ускладнився, простору для ротації стає все менше, а лазарет порожніє занадто повільно. Поки що картина невиразна: за два тижні вболівальники побачили відскок із Шахтарем, де навіть вилучення Криськіва допомагало слабко – і винос від Ференцвароша.

Нині ж потрібно зустрітись із фізично потужним Поліссям, у якого був цілий тиждень на відновлення й підготовку. Саме тому не слід вестись на красиві коефіцієнти. Матч вийде складним для обох колективів. А хто казав, що має бути легко?

Кадрова ситуація

Травмовані: Шепелєв, Себальйос, Піхальонок – Чоботенко (обидва під питанням), Тейлор, Макуана, Бескоровайний, Матіч

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч Динамо – Полісся

Динамо: Бущан – Тимчик, Попов, Дячук, Дубінчак – Бражко – Брагару, Буяльський, Шапаренко, Кабаєв – Ванат

Полісся: Волинець – Михайліченко, Віалле, Сарапій, Смоляков – Бабенко – Гуцуляк, Лєднєв, Крушинський, Назаренко – Венделл

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