Динамо програло Пафосу у кваліфікації Ліги чемпіонів. Відео гола та огляд матчу – в цій новині на "Футбол 24".

Кияни створили декілька непоганих моментів, але команду Олександра Шовковського підвела реалізація. Зберегти нічию Динамо у матчі не вдалося.

Динамо провалило перший матч проти Пафоса, зазнавши мінімальної поразки

Незадовго до фінального свистка кияни пропустили. Атака Пафоса три у два на 84 хвилині призвела до гола. Андерсон Сілва без проблем обіграв Дубінчука і влучно пробив. У підсумку 0:1!

Нагадаємо, матч-відповідь між Пафосом та Динамо відбудеться 12 серпня. Стартовий свисток пролунає о 20:00 за київським часом.