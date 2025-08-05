Шовковський здивував зі складом

Основа Динамо виявилась тією є, що й у матчі проти Вереса – але з одним важливим винятком. Тренерський штаб вирішив зіграти з двома опорниками, випустивши Бражка в пару до Михайленка. "Жертвою" цієї ідеї став Кабаєв, на позиції якого грав Шапаренко. Вочевидь, Олександр Шовковський оцінив небезпеку Пафоса в переходах із оборони в атаку, зміцнивши центр поля.

При роботі на м'ячі схема ставала менш жорсткою. Систематичним був перехід Шапаренка в центр з відкриттям флангу для Дубінчака, в той час як Михайленко страхував Владислава. В цій моделі часто відбувались позиційні ротації.

Кадрове й позиційне наповнення моделі натякали, що кияни будуть працювати від контролю м'яча й гри між лініями. Існували певні побоювання щодо підтримки для Ваната при відкриваннях за спинами, але Шапаренко й Дубінчак також вміють атакувати глибину. Дані факти робили план киян дуже цікавим.

Динамо розчарувало на м'ячі і без нього

Пафос у цьогорічній кваліфікації ЛЧ виглядав слабенько. Кіпріоти давали багато простору між лініями, постійно втрачали м'яч під тиском і здавалися тактично обмеженими. У атаці вони могли запропонувати тільки контрвипади. Динамо навіть з урахуванням всіх проблем виступало явним фаворитом протистояння.

Втім, старт зустрічі неприємно вразив. Для Динамо 5-6 передач поспіль на чужій половині стали величезною рідкістю. Брак при дистрибуції виявився колосальним, але й адресатів для пасів виникало небагато. Про ривки за спини годі й говорити – навіть Ванат не міг нормально відкритись.

Існувало стійке відчуття, що розмін футболіста атаки на додаткового опорника обмежив динаміку за центральним колом. Крім того, атакам Динамо дещо бракувало ширини, яку б міг дати ще один чистий вінгер вінгер. У теорії Шапаренко й Дубінчак могли її забезпечити, але на практиці гра виявилась сумбурною. У "біло-синіх" ніби порушились награні зв'язки.

Пафос на цьому тлі виглядав значно краще. Кіпріоти демонстрували чітке розуміння, у що вони хочуть грати. Команда дуже часто вилітала в контратаки, а ближче до 10-ї хвилини острів'яни ще й хороші комбінації почали катати. Дуже круто виглядав центрхав Пепе, який видавав точні переведення з хорошими таймінгами.

Блок із двох опорників допоміг збалансувати певну частку браку, але гейм-ченджерами Бражко й Михайленко не стали. На щастя, в суперниках був лишень Пафос – попри всю симпатичність, у перші 85 хвилин команда нічого страшного не створила. Пригадуються тільки кілька неприємних закидань, які доволі нервово вибивав Нещерет, а також дальній удар Жажи в руки Руслану.

З натяжкою пригадується комбінація із подачею, внаслідок якої Танкові пробив головою з шести метрів. Вийшло дуже неточно. Нічого цікавішого Пафос не створив, а після стартової 15-хвилинки острів'яни втратили ініціативу.

"Біло-сині" знову створили мізер і були покарані

Але що зробили кияни після перехоплення контролю над грою? Та не так вже й багато. Динамо провело декілька затяжних атак, у яких ніяк не вдавалося вирватись на ударну позицію. Одна з них на 15-й хвилині завершилась дальнім ударом Бражка – вийшло щільно, але все ж неточно.

Наступного гострого епізоду довелося чекати аж до 36-ї хвилини, коли Шапаренко вдало вкинув аут на Дубінчака. Підопічні Олександра Шовковського вилетіли у контратаку 4-в-2, яку Дубінчак завершив вриванням на лівий край штрафного. Праворуч відкривався Ярмоленко, але Владислав вирішив бити сам – і пробив у поперечку!

На 41-й же хвилині прокинувся Ванат, який після навісу зі стандарту опинився один перед голкіпером. На жаль, його удар головою виявився неточним. У підсумку, команди відправились відпочивати за нулів на табло.

У другому таймі ситуація не стала кращою. Пафос знову розпочав активніше, ледь не відкривши рахунок на 48-й хвилині. Жажа увірвався в штрафний і пробив, постріл заблокували, однак він спробував добити через себе. У підсумку, Нещерету довелося виконувати сейв.

Динамо ж знову створило мізер. На 56-й хвилині забивати міг Ярмоленко, який пробіг правим флангом, хитнув захисника на куті штрафного й пробив у дальній кут. М'яч пройшов повз ворота. На 75-й же здалеку стріляв Бражко – голкіпер з другої спроби забрав м'яч.

Крім того, пригадується проникний пас Ярмоленка на 62-й хвилині, за який намагався зачепитись Ванат. Владислав впав у боротьбі з Лукассеном на правому куті воротарського. Арбітр переглянув відеоповтор і не став призначати пенальті. Ось і вся гострота. Вихід Буяльського, Волошина й Кабаєва разом зі зміною схеми на 4-1-4-1 нічим не допоміг.

Проблема низької кількості моментів простежувалась ще зі зборів і продовжилась у матчі УПЛ проти Вереса. Тоді усі говорили, що кияни роблять результат мінімальними зусиллями й просто грають по рахунку. Саме так вдалося виграти чемпіонство. От тільки цього разу покарати за одну-дві помилки не вдалося, а результат зробив суперник.

На 84-й хвилині Андерсон Сілва вилетів у контру, легко переграв Дубінчака й метрів з 13-ти вгатив повз Нещерета. 0:1! Цей гол виявися єдиним у зустрічі. Динамо провалило перший матч проти Пафоса.