Динамо у першому матчі 3-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів сезону 2025/26 прийматиме кіпрський Пафос. Стартові склади команд і посилання на онлайн-трансляцію гри шукайте в цій новині "Футбол 24".

Матч Динамо – Пафос відбудеться сьогодні, 5 серпня. Стартовий свисток на стадіоні Арена Люблін в польському Любліні пролунає о 21:00 за київським часом.

Динамо – Пафос: де дивитися матч третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів – доступна і безкоштовна трансляція

Де дивитися Динамо – Пафос? Переглянути гру наживо можна декількома способами: на медіасервісах MEGOGO або Київстар ТБ, а також на телеканалі "2+2", якщо у вас доступне цифрове ефірне телебачення Т2. Початок матчу о 21:00.

До слова, за всю історію виступів у єврокубках жереб лише одного разу зводив Динамо з представником Кіпру. В сезоні-2022/23 на груповій стадії Ліги Європи кияни в номінально домашньому матчі поступились АЕКу з Ларнаки, а на виїзді розписали результативну нічию (3:3).

Стартові склади:

Динамо: Нещерет – Тимчик, Попов, Михавко, Дубінчак – Михайленко, Бражко, Шапаренко – Ярмоленко, Ванат, Пiхальонок

Запасні: Моргун, Ігнатенко, Вівчаренко, Яцик, Волошин, Караваєв, Кабаєв, Буяльський, Герреро, Біловар, Брагару, Пономаренко

Пафос: Неофітос – Гольдар, Шуньїч, Лукассен, Пілеас – Танковіч, Пепе, Драгомір, Корея, Оршіч – Жажа

Запасні: Петру, Пападудіс, Бруну, Кіна, Бассуаміна, Сема, Ланга, Андерсон, Педрау

Нагадаємо, Динамо стартувало у єврокубках з 2-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів, де без проблем пройшло мальтійський Хамрун Спартанс (3:0, 3:0). Якщо "біло-сині" впораються з Пафосом, то на наступному етапі зіграють проти переможця пари Лех Познань (Польща) / Црвена Звезда (Сербія). Якщо ж кияни зазнають невдачі, то у боротьбі за вихід у груповий етап Ліги Європи боротимуться з переможцем пари Хамрун Спартанс (Мальта) / Маккабі Тель-Авів (Ізраїль).

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