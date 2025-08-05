Жеребкування кваліфікації Ліги чемпіонів виявилась дуже прихильним до Динамо. Після розминки на мальтійському Хамруні кияни зіграють з кіпрським Пафосом, а у разі проходу в плей-офф команда зустрінеться з Лехом чи Црвеною Звездою. Звісно, український футбол і кияни зокрема перебувають не в тому стані, щоб вже зараз святкувати вихід до основного етапу ЛЧ – але краще отримати таких суперників, ніж Селтік чи Буде-Глімт.

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Але закидувати капелюхами Пафос дійсно не слід. У складі острів'ян є декілька гучних імен. Очевидно, що головною зіркою є Давід Луїс, відомий за виступами в АПЛ. Крім того, виділяється Міслав Оршіч – вінгер провів 12 матчів у ЛЧ (6 голів) за Динамо Загреб, не заграв у Саутгемптоні, але набрав 27 матчів за збірну Хорватії.

До слова, FAVBET дав прогноз на матч 3-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів між Динамо і Пафосом. Коефіцієнт на перемогу киян – 1,76. На тріумф кіпріотів фахівці дають 5,00.

Не менш серйозним виконавцем є Кен Сема, який відбігав у Серії А (Удінезе) та АПЛ (Уотфорд) 67 матчів. У складі збірної Швеції він зіграв 28 разів. Зрештою, варто відзначити Домінгеса Кіну – фанати Ла Ліги можуть пам'ятати його по Гранаді й Ельче (18 матчів сумарно), а в складі Вест Хема й Уотфорда португальський центрхав провів 12 ігор.

Очолює цю банду колишній асистент Унаї Емері. 51-річний Хуан Карлос Карседо пройшов із баском шлях від Альмерії до Арсенала, а для Пафоса він виграв перші трофеї – Кубок і чемпіонство. Крім того, у попередньому сезоні його команда дійшла до 1/8 фіналу Ліги конференцій. На шляху до ЛЧ у цьогорічній кампанії кіпріоти вибили тель-авівський Маккабі, що теж заслуговує на повагу.

Але й боятись острів'ян не слід. Давід Луїс прийшов всього два дні тому, а Оршіч, Сема й Кіна є гравцями ротації – причому усім більше 30 років. Середня вартість складу Пафоса складає 834 тисячі євро (всього на 100 тисяч дорожче за заявку Полісся). Сумарна вартість становить 9 млн євро, що відповідає 11-му місцю в УПЛ. Для порівняння: Динамо має заявку на 91 млн при 2,96 млн середньої вартості.

Звісно, гроші не грають у футбол, але вони добре демонструють рівень комплектації й глибини складу. Команда Олександра Шовковського – безумовний фаворит протистояння. Важливо тільки підтвердити цей статус на футбольному полі.

Матчі кіпріотів проти Маккабі не вразили. Кіпріоти слабко контролюють простір, дуже вразливі під тиском і мають багато браку в роботі на м'ячі. Самі вони майже не пресингують, а їхній початок атак трішечки нагадує футбол Руслана Ротаня – короткий обіграш для виманювання суперника на власну половину продовжується виносом кудись у фланг. Правий край у острів'ян відчутно гостріший за лівий.

Основна небезпека йтиме з контратак, які здебільшого завершуються кросами. Підопічні Хуана Карлоса Карседо стараються добігати в зони завершення хоча б вдвох, а частенько вони добігають і втрьох. Все це дещо нагадує Верес, з яким Динамо зустрічалось на вихідних – і це трішки тривожить.

Команда Олександра Шовковського виставила на рівнян основу, але створила зовсім невеличку кількість гострих епізодів. Підсумкова перемога виявилась мінімальною, а зміст футболу зводився виключно до пошуку глибини. Ваната навантажували або прямими лонгболами, або запускали передачі за спини з флангу. Роботи між лініями критично бракувало.

Деякі експерти вважають, що Динамо просто повторює торішній чемпіонський шлях, караючи суперника на класі за першу-другу помилку й потім захищаючи результат. Такий момент дійсно є, однак також є неприємна тенденція – на зборах команда теж мало створювала й мало забивала. Навіть розгроми Хамруна пройшли за тривалих "сухих" відрізків".

Втім, клас у атаках "біло-синіх" дійсно відчувається. Це помітно по перших дотиках Ваната, по якості передач Дубінчака, по крутому асисту Ярмоленка, по відкриваннях Шапаренка, по загальному темпу й результатах. Також варто не забувати, що у попередньому сезоні Динамо довело здатність грати в різних стилях – як у прагматичному, так і домінантному.

Щодо гри без м'яча ситуація не така симпатична. Динамо у рівному програло чимало єдиноборств, після яких не завжди зберігався принцип неперервності. Що найбільш важливо, у перші 25 хвилин підопічні Олександра Шовковського допускали великі розриви в центрі поля – і в поєдинку з Хамруном це теж виникало. Пафос же здатний контратакувати не гірше.

Гра центрбеків у повітрі покращилась, але з контролем простору й таймінгами в штрафному все ще є проблеми. Знову ж таки, вони спостерігаються на дистанції.

І все одно Динамо здається значно потужнішим за Пафос. Достатньо побачити хайлайти, щоб зрозуміти, наскільки повільною та важкою для перегляду є гра кіпріотів. Із темпом і завданнями, які поставить Динамо, острів'яни навряд чи впорають. Це – рівень Ліги конференцій максимум.

Кадрова ситуація

Травмовані: Рубчинський, Торрес (обидва – Динамо)

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч Динамо – Пафос

Динамо: Нещерет – Караваєв, Попов, Михавко, Дубінчак – Михайленко – Волошин, Буяльський, Шапаренко, Кабаєв – Ванат

Пафос: Гортер – Бруно, Лукассен, Голдер, Пілеас – Пепе, Суньїч – Жажа, Драгомір, Танковіч – Андерсон Сілва

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Кияни здаються занадто сильними для кіпріотів. Підопічні Олександра Шовковського будуть вести гру, контролювати темп і м'яч. Треба розкачувати їхній блок перепасовками – і простір обов'язково знайдеться. Шапаренко, Кабаєв, Піхальонок, Ярмоленко мають легко заповнити його. Фланги оборони теж перевірятимуть, адже вони у Пафоса невиразні.

Рано чи пізно цей Пафос пропустить, а далі суперник розкриється, остаточно зачиниться в "автобусі" чи втомиться. Краще, якщо розкриється – переходи з атаки в оборону даються острів'янам особливо важко. Так чи інакше, Динамо має відчутний кадровий і тактичний запас, щоб привезти з Кракова тріумф. Не факт, що буде розгром, але вагому заявку на плей-офф кияни зроблять.

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