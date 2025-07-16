Збори, товариський матч

Динамо – Осієк – 0:1

Гол: Якуповіч, 37

Вилучення: Шапаренко, 52

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Шовковський випустив основу

У поєдинку з Корвінулом тренерський штаб перевірив гравців ротації на предмет готовності протистояти "низам" УПЛ. Осієк – більш серйозний опонент, з високим пресингом та хорошою інтенсивністю гри. Під нього Олександр Шовковський випустив лідерів.

Винятком став Тимчик, який вчора отримав пряму червону. Його позицію зайняв Караваєв. Також на місці Попова з'явився Біловар.

Перший тайм виглядав дуже слабко

Перше, що впадало у вічі – жахливі розіграші під тиском Осієка. Кияни намагалися виходити з-під нього через комбінації, залучаючи до перепасовок Нещерета, однак після третьої-четвертої передачі виконувався винос. Дуже часто м'яч вибивали в нікуди. В кращому випадку, сферу відправляли кудись у боротьбу.

При роботі в розвитку атаки дратувала колосальна кількість браку. Гравці поспішали з передачами, обрізалися або не потрапляли в загальний темп. Цікаві розіграші іноді виникали ліворуч, але дійсно небезпечний момент прийшов з правого флангу – коли Піхальонок підхопив відскок і запустив у прорив Караваєва. Той перевів на лінію штрафного під обвідний удар Кабаєву, але голкіпер парирував.

Всім цим обіграшам бракувало систематичності. Гравці більше працювали на інстинктах та старих зв'язках, ніж дійсно розгойдували оборонний блок хорватів. Правий фланг при цьому залишався непомітним – розчинилися не тільки Ярмоленко й Караваєв, а й Піхальонок. Схожа історія спостерігалась і у вчорашньому матчі з Корвінулом.

Реально відтворюваною історією стара атака глибини. Ванат двічі тікав за спини під своєчасні передачі, але одного разу заліз у офсайд. Інша атака була типовою – Михавко видав пас по напівфлангу на Шапаренка, а Микола одразу ж виконав розрізну передачу під ривок нападнику. Ванат пробив у голкіпера.

Із позитиву слід відзначити активний вступ у відбирання після втрат на чужій половині. Ця історія спостерігається протягом усіх зборів. Саме з контрпресингу прийшов найкращий момент – на 40-й хвилині Кабаєв натиснув на захисника, Ярмоленко підхопив відскок на кут штрафного й пробив у дальній нижній. Трохи неточно!

Але вся інша робота без м'яча залишала бажати кращого. Пресингу не було, а сам стиль оборони був реактивним, а не проактивним. При цьому вистачало браку, програних єдиноборств і фолів. Один із таких призвів до пропущеного гола – Дубінчак привіз штрафний, з якого забив Якуповіч. Точнісінько у праву дев'ятку. 0:1.

Другий тайм виявився ще гіршим і знову пройшов з вилученням

Останню 10-хвилинку з Корвінулом кияни догравали без Тимчика, якому показали червону картку за грубий підкат. Початок другого тайму з Осієком приніс нове вилучення – тепер вже для Шапаренка. Микола повівся на провокацію Врбанича. Вони били один одного по руках і штовхались перед аутом, однак хорват у якусь мить картинно впав.

На щастя, у контрольних матчах можна просто замінити "хулігана". Замість Шапаренка вийшов Яцик, який провів у основі весь матч з Корвінулом. У другому таймі, тим часом, пройшло лишень три хвилини.

Після цього епізоду фолів і грубощів побільшало. На 59-й хвилині навіть щось схоже на бійку сталося, однак це не так важливо. Головною проблемою став футбол Динамо – він просто зник до кінця 70-х хвилин. Більшість пасів киян на цьому відрізку ходили назад і поперек, а до штрафного м'яч доставляли через банальні кроси. Вони були неточними й часто навіть не мали адресата..

При цьому Динамо сипалось під хорватською інтенсивністю на м'ячі та без нього. На 53-й хвилині балканці виграли боротьбу перед штрафним, після чого Якуповіч віддав проникний пас на лівий край. Подальший удар звідти Нещерет парирував ногами.

На 59-й хвилині кияни пропустили контратаку, яку Якуповіч завершував пострілом з лівого краю штрафного. Нападник цілив у дальній нижній, але Нещерет парирував. На 72-й же Осієк провів контрвипад із фактичним 2-в-1 у фіналі, але у Журавиці не вийшов удар.

Динамо заспокоїло гру й могло забивати наприкінці, а потім сталося щось незрозуміле

Ближче до фінальної 10-хвилинки хорвати почали втрачати у динаміці. На полі стало значно більше простору. Тут Динамо повернулося в свою стихію. На 80-х хвилинах "біло-сині" вже повністю домінували на м'ячі. За цей час команда встигла створити гольову нагоду.

На 78-й хвилині Піхальонок змістився до лінії штрафного й завдав удару в дальній кут. Голкіпер парирував.На 80-й же Ярмоленко вгатив метрів з 20-ти над воротами. Після цього пройшло кілька цікавих атак із кросами. Був навіть кутовий. Динамо явно заспокоїло гру.

Щоправда, якогось відчуття навали не було. Осієк досить оперативно сів у низький блок, а на 84-й хвилині ще й у контратаку зганяв. Вона завершилась фолом і бійкою – не другою і навіть не третьою в цьому матчі. Арбітр же прийняв несподіване рішення.

Він не став розбиратись у епізоді, а просто покинув межі поля разом з колегами. Матч просто не стали догравати. Ось на такій курйозній ноті Динамо зазнало поразки від Осієка.

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