Динамо переграло Оболонь у 25-му турі УПЛ. Відео голів та огляд матчу дивіться на "Футбол 24".

"Біло-сині" здобули "суху" перемогу над "пивоварами", хоча Оболонь мала кілька непоганих моментів у першому таймі, але гостей підвела реалізація.

Динамо в непростому матчі розгромило Оболонь – шедевр Ярмоленка допоміг зберегти чемпіонський гандикап

Динамо відкрило рахунок завдяки класній комбінації розіграшу штрафного. Буяльський та Дубінчак розіграли м'яч, Владислав віддав на Ярмоленка, а той у дотик влучно пробив. Другий гол "біло-сині" забили з пенальті, який виконав Ванат. Крапку у матчі поставив Буяльський, який голом відсвяткував підписання нового контракту.

Динамо продовжує лідирувати у таблиці УПЛ з 63 балами. Оболонь має 24 очки.