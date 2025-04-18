Початок зустрічі дещо розчарував фанатів Динамо, адже Оболонь була значно гострішою. В перші 25 хвилин "пивовари" могли забивати тричі. Найкращий шанс відкрити рахунок вони змарнували на 5-й хвилині, коли Бичек змістився до лінії штрафного та пробив низом – Нещерет парирував перед собою, а Ільїн зіграв на добиванні. Неточно!

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На 12-й та 25-й хвилинах підопічні Сергія Шищенка проводили контратаки з відкриванням на лівому куті карного майданчика. Звідти обвідних ударів задавали Груша та Стасюк, причому останній стріляв з доволі близької відстані – м'яч пройшов поруч зі стійкою.

А ще був епізод із заблокованим ударом Груші метрів з 20-ти, якому передувала красива комбінація з вмиканням центрбека Дубка у атакувальну комбінацію. Валерій відкрився між двома динамівцями, зайшов у штрафний і прострілив.

Динамо ж до перерви майже нічого не створило, хоча статистика нарахувала цілих 7 ударів. Винятком стали два епізоди. Перший трапився на 18-й хвилині, коли Андрій Миколайович Ярмоленко зарядив метрів з 25-ти у дальню дев'ять – Марченко виконав блискучий сейв. На 38-й же капітан "біло-синіх" виконав точно такий же постріл, але цього разу 18-річний голкіпер шансів не мав.

Підопічні Олександра Шовковського продемонстрували шикарний розіграш штрафного. Уся оборона Оболоні відреагувала на вбігання господарів до карного майданчика, відкривши зону перед ним – Дубінчак саме туди й покотив під удар Ярмоленку. Андрій Миколайович же зіграв у дотик, закрутивши м'яч у дальню дев'ятку. Шедевр!

У підсумку, команди відправились відпочивати за мінімальної переваги Динамо. Вже з кінця першого тайму відчувалось, що "пивовари" втратили стартову інтенсивність, а "біло-сині" перехопили ініціативу. Тим не менш, навіть втомлена оборона гостей працювала надійно, тож у повітрі висів запах сенсації.

Втім, дива не сталося. Вже на початку другого тайму столичний гранд закрив гру. Забивати кияни могли вже на 52-й хвилині, коли Буяльський класно відкрився між лініями під пас Шапаренка та запустив проникну передачу Ванату – а сам побіг у штрафний. Владислав хитнув захисника й викотив під удар Віталію, але той пробив повз ближній кут.

Ще за дві хвилини Ванат сам увійшов у периметр і отримав по ногах від Приймака. Рефері без вагань призначив пенальті, який реалізував сам постраждалий – 2:0!

Інтрига була знищена, тож на 64-й хвилині Олександр Шовковський зняв з пробігу Кабаєва та Ярмоленка (вони перебували під загрозою дискваліфікації на Класичне. На полі з'явились Волошин і Герреро. Цей хід приніс Динамо третій гол вже через три хвилини.

Герреро не без допомоги Волошина відібрав м'яч на лівому фланзі, змістився в центр і виконав проникний пас на правий край штрафного. Туди увірвався Буяльський, який вистрілив під поперечку – 3:0!

Оболонь на 71-й хвилині могла розмочити рахунок внаслідок вдалого пресингу й навісу Слободяна. Теслюк замикав його на дальній стійці, перебуваючи у повній самотності, однак сфера поцілила в штангу!

На 83-й же Теслюк тікав віч-на-віч з Нещеретом (Стасюк асистував), однак Михавко в останню мить наздогнав вінгера в підкаті.

Взагалі, Динамо дуже багато дозволяло "пивоварам" наприкінці зустрічі. От тільки цифри на табло не змінились. Фінальний свисток зафіксував розгромну перемогу "біло-синіх" – підопічні Олександра Шовковського відновили 6-очковий гандикап від другої позиції. Оболонь залишається у двох очках від четвірки аутсайдерів.

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