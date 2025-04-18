Динамо в рамках 25-го туру УПЛ 2024/25 приймає Оболонь. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".

Матч 25-го туру УПЛ 2024/25 між Динамо та Оболонню розпочнеться о 15:30 за київським часом. Онлайн-трансляція доступна на Setanta Sports, MEGOGO, а також на інших провайдерах зі списку UPL.TV. Денис Попов і Володимир Бражко пропускають дербі через дискваліфікацію.

Ріццолі розкритикував рішення арбітра в ситуації з вилученням Попова: "Були наявними всі чотири складові"

Стартові склади

Динамо: Нещерет – Караваєв, Біловар, Михавко, Дубінчак – Михайленко – Ярмоленко, Буяльський, Шапаренко, Кабаєв – Ванат

Оболонь: Марченко – Грисьо, Приймак, Дубко, Стасюк – Вітенчук – Ільїн, Груша, Курко, Бичек – Устименко

Динамо – Оболонь: анонс матчу УПЛ