Динамо – Оболонь: стартові склади та онлайн-трансляція матчу УПЛ
17:02 - Читать на русском
Динамо в рамках 25-го туру УПЛ 2024/25 приймає Оболонь. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".
Матч 25-го туру УПЛ 2024/25 між Динамо та Оболонню розпочнеться о 15:30 за київським часом. Онлайн-трансляція доступна на Setanta Sports, MEGOGO, а також на інших провайдерах зі списку UPL.TV. Денис Попов і Володимир Бражко пропускають дербі через дискваліфікацію.
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Стартові склади
Динамо: Нещерет – Караваєв, Біловар, Михавко, Дубінчак – Михайленко – Ярмоленко, Буяльський, Шапаренко, Кабаєв – Ванат
Оболонь: Марченко – Грисьо, Приймак, Дубко, Стасюк – Вітенчук – Ільїн, Груша, Курко, Бичек – Устименко
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