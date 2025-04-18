У чемпіонаті залишається всього шість турів. Динамо має 7-очкову перевагу над Шахтарем і 6-очкову над Олександрією, тож ніхто вже не вірить у фіаско "біло-синіх" – хоча попереду Класичне, Полісся й поєдинки з борцями за виживання. На цьому відрізку цілком реально розбазарити свій гандикап, тож треба максимально відповідально поставитись до кожної зустрічі.

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Динамівці вже втрачали очки з Ворсклою (представником четвірки аутсайдерів), тож недооцінювати Оболонь не можна. Але не схоже, щоб команда закидувала суперників капелюхами – тиждень тому кияни легко переїхали Лівий Берег, а перед цим здолали Кривбас і Рух. Після міжнародної паузи вони не пропустили жодного гола й забили шість.

До слова, FAVBET дав прогноз на матч 25-го туру УПЛ 2024/25 між Динамо та Оболонню. Коефіцієнт на перемогу команди Олександра Шовковського – 1,24. На тріумф підопічних Сергія Шищенка фахівці дають 14,00.

Рівень гри при цьому залишався дуже високим. Певні питання виникали до футболу в Кривому Розі (особливо при роботі без м'яча), однак чогось критичного не сталося – а в меншості колектив взагалі нічого не дозволив біля власних воріт. Словом, у чемпіонаті Динамо виглядає максимально впевненим, тож уявити осічку з Оболонню важко.

"Пивовари" у 2025 році були різними. Яскравими, як у битві із Зорею. Безпомічними, як у Олександрії. Їм вдалося втримати нічию з Поліссям і дуже гідно провести поєдинок з Шахтарем – а це дуже важливо в контексті матчу з Динамо. Для "зелено-білих" найважливішою є ефективність у зустрічах з прямими конкурентами – Оболонь здолала Ворсклу, Інгулець і Чорноморець, покинувши четвірку аутсайдерів.

Спільною для всіх матчів є низька результативність (4 голи в 6-ти турах) та труднощі з лідерами (8 пропущених від Шахтаря, Зорі та Олександрії). Навряд чи колективу з такими результатами до снаги зачепитись за нічию з Динамо. "Пивоварам" було непросто навіть з аутсайдерами – той же Чорноморець вдалося здолати лишень завдяки курйозному автоголу голкіпера.

Кадрова ситуація

Травмовані: Тимчик (Динамо)

Дискваліфіковані: Бражко, Попов (Динамо)

Орієнтовні склади на матч Динамо – Оболонь

Динамо: Нещерет – Караваєв, Дячук, Михавко, Дубінчак – Михайленко – Ярмоленко, Буяльський, Шапаренко, Кабаєв – Ванат

Оболонь: Марченко – Грисьо, Приймак, Дубко, Стасюк – Мороз – Ільїн, Груша, Черненко, Бичек – Устименко

Прогноз "Футбол 24" – перемога Динамо, тотал менше 2,5

Динамо занадто вмотивоване. Команда не має права оступитись за 9 днів до Класичного дербі. Попередні матчі теж не дають приводу сумніватись у силі Динамо, а Оболонь попри всі старання не справляє враження проблемного суперника для грандів. Ставмо на перемогу "біло-синіх", але ризикнемо відмовитись від прогнозу на розгром.

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