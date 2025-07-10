Динамо поступилося Мітьюлланду в контрольному матчі з рахунком 1:3. Дивіться голи та огляд зустрічі на "Футбол 24".

Товариські матчі

Динамо – Мітьюлланд – 1:3

Голи: Піхальонок, 21 – Франкуліно, 33, Горгоза, 49, Етіму, 56

Динамо програло товариський матч данському Мітьюлланду. У цій зустрічі наставник киян Олександр Шовковський експериментував зі складом, тому не дивно, що українська команда зіграла нижче свого рівня.

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Єдиною світлою плямою у виконанні киян став гол Олександра Піхальонка – півзахисник відзначився на 21-й хвилині. Однак Мітьюлланд зрівняв рахунок ще до перерви, а на початку другого тайму забив ще два швидких м'ячі. Данці могли забивати і більше, але чудово проявив себе воротар Валентин Моргун. Він скористався своїм шансом.