Динамо зіграє товариський матч проти Мітьюлланда на літніх зборах в Австрії. Стартовий склад киян та безкоштовна трансляція доступні у цій новині на "Футбол 24".

Початок матчу Динамо – Мітьюлланд заплановано на 17:00 за київським часом. Безкоштовна трансляція буде доступна на Youtube-каналі "біло-синіх", дивитися можна прямо в цій новині.

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Динамо проведе свій третій спаринг на літніх зборах в Австрії, до цього кияни обмінялися перемогами з Кішвардою. Підопічні Шовковського лише втягуються у повноцінну роботу на зборах, а офіційний сезон відкриють 22 або 23 липня. Кияни у другому раунді кваліфікації ЛЧ зіграють проти переможця пари Жальгіріс / Хамрун.

Стартовий склад Динамо на другий матч проти Мітьюлланда: Моргун, Вівчаренко, Супряга, Попов, Бражко, Ярмоленко(к), Піхальонок, Волошин, Шапаренко, Ванат, Михавко.