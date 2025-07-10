Динамо – Мітьюлланд: стартові склади та безкоштовна онлайн-трансляція контрольного матчу
10 липня 16:33 - Читати іншою мовою
Динамо зіграє товариський матч проти Мітьюлланда на літніх зборах в Австрії. Стартовий склад киян та безкоштовна трансляція доступні у цій новині на "Футбол 24".
Початок матчу Динамо – Мітьюлланд заплановано на 17:00 за київським часом. Безкоштовна трансляція буде доступна на Youtube-каналі "біло-синіх", дивитися можна прямо в цій новині.
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Стартовий склад Динамо на другий матч проти Мітьюлланда: Моргун, Вівчаренко, Супряга, Попов, Бражко, Ярмоленко(к), Піхальонок, Волошин, Шапаренко, Ванат, Михавко.
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