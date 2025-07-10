Динамо у рамках контрольного матчу на зборах зазнало поразки від Мітьюлланда (1:3). Звіт читайте на "Футбол 24".

Товариські матчі

Динамо – Мітьюлланд – 1:3

Голи: Піхальонок, 21 – Франкуліно, 33, Горгоза, 49, Етім, 56

Гол Піхальонка та сейви Моргуна у відеоогляді матчу Динамо – Мітьюлланд – 1:3

Шовковський у пошуках внутрішніх резервів

Топ-трансферів від Динамо влітку не очікується. Стратегічне бачення киян ґрунтується на забезпеченні результатів у внутрішніх турнірах силами молоді із вкрапленням досвідчених гравців. Цей підхід приніс золото в УПЛ – і цей же підхід продовжує розвиватись.

Відповідно, Олександру Шовковському треба експериментувати. Одним із головних нововведень літніх зборів стало залучення Супряги в основу. Його використовують в ролі лівого вінгера, сподіваючись на швидкість, хороше бачення простору й наявність непоганого пасингу. У поєдинку з Кішвардою він навіть гол забив, тож поява у старті на Мітьюлланд не здивувала.

Вівчаренко повернувся у склад, а от Волошина продовжують пробувати в ролі фулбека. Проти данців Назар зіграв на правому фланзі оборони. Крім того, тренерський штаб продовжив перевірку Моргуна – поки що Валентин не претендує на місце Нещерета, однак сезон довгий.

Найцікавіша перестановка Олександра Шовковського стосувалася центру поля. Бражка повернули в стартовий склад на позицію опорника, хоча навесні він повністю сів під Михайленка. За Миколу стало навіть дещо прикро, але зрозуміти коуча киян можна. Ігнорувати настільки цінний актив неприпустимо – коли, як не на зборах, перевіряти Володимира?

Супряга не вразив, але позитив був

Деякі експерти вкрай позитивно оцінили виступ Супряги проти Мітьюлланда. Владислав дійсно видав ударний старт, завдавши три постріли по воротах за перші 15 хвилин. Типовим його мувами стали опускання у напівфланзі та відкривання на позиціях форварда – хоча він намагався відкриватись і в класичному вінгерському стилі, атакуючи глибину.

От тільки в якості вінгера для гри на просторі його не використовували. Якщо такі передачі й проходили, то здебільшого адресатом був Ванат. Сам Супряга мав декілька цікавих епізодів, коли міг гостро пасувати чи заходив у зону завершення – на 14-й хвилині Владислав навіть замкнув простріл Вівчаренка в центр штрафного (повз дальню стійку).

Варто відзначити, що на початку цієї атаки Супряга витягнув на себе Мбабу, відкривши простір Шапаренку. Саме туди й пішла передача.

Пригадується також атака із лонгболом, який продовжився скидкою Шапаренка на хід. Супряга прийняв м'яч і пробив у захисника. Ще один удар теж було заблоковано.

Але на цьому все. Супряга іноді приймав непогані рішення, але не виглядав футболістом, який робить різницю. Його вплив залишався невисоким – на відміну від впливу Шапаренка, Ярмоленка, Піхальонка й навіть Михавка. Саме ці футболісти й організували гол на 21-й хвилині.

Тарас обігрався з Миколою й запустив лонгбол на хід Ванату, той прострілив на Андрія, а капітан покотив на лінію воротарського. Захисник зупинив передачу Ярмоленка, однак Піхальонок тут же підібрав м'яч і пробив з розвороту – 1:0.

Супряга ж після стартових 20 хвилин розчинився. Він не був жахливим, але його відкривання чи паси міг виконати й представник молодіжки. Екстазу від футболу екс-дніпрянина не відчули, хоча проти "автобусів" УПЛ Владислав може згодитись. Відкриватись він дійсно вміє.

Проблеми в обороні нікуди не поділись. Вона не відповідає рівню Динамо

На жаль, у цьому плані провалились усі. Михавко часто помилявся при обробці м'яча й припустився низки необов'язкових втрат на власній половині, але хоча б компенсував ці недоліки якісними передачами. Попов же став антигероєм зустрічі.

Саме Дениса легко обіграв Франкуліно, який відгукнувся на діагональ з глибини, відклеївся від Волошина та легко переграв центрбека. Чемпіона світу протиснули, немов школяра. 1:1.

На 49-й хвилині Попов не зміг обробити м'яч під тиском Етіма, втративши його. Подальша атака завершилась голом Горгози. 1:2.

Ну а на 56-й Попов не встиг за все тим же Етімом, дозволивши розстріляти власні ворота. 1:3.

Це не єдині помилки Попова. Про проблеми з обороною на подачах та під пресингом годі й говорити, але помилялись усі. Чесно кажучи, захисники Динамо підтверджують, що перебувають у такому клубі лишень через відсутність альтернативи на ринку – по хорошому ж вони б мали вже грати в оренді в умовній Зорі. У них є якісь свої елітні родзинки, але у всьому іншому вони страшно шкутильгають. Принаймні, у схемі з четвіркою захисників (той же Михавко добре почувається у "трійці").

Але треба відзначити й Бражка. Володимир знову довів, що не є опорником. Він не встигав на підстраховку, дозволяючи спокійно пробивати по воротах з центру карного майданчика. Навіть коли догравав епізод – все одно бракувало агресії й динаміки. Як у ситуації перед ударом на 38-й хвилині.

Особливо вразила гра Бражка при другому взятті воріт. "Шістка" Динамо до останнього не зміщувався до Етіма, аби підстрахувати у ситуації 2-в-1. Передача на нього так і не пішла – Горгоза сам змістився у центр, користуючись наданим простором. Володимир не встиг його накрити.

Робота під тиском у центрі теж не вразила. Позиційних помилок було занадто багато. Бражко не балансує це Динамо – йому бракує відчуття, коли слід висунутись високо у пресинг, а коли відтягнутись. Словом, без Михайленка киянам не обійтись.

Моргун користується шансом

Загалом, Динамо зіграло так же, як і в єврокубках восени. Хорошого було мало, але це збори – вони для того й створені, щоб визначати проблеми й долати їх. Без позитиву при цьому не обійшлося.

Дуже круто проявив себе голкіпер Моргун. У нього були певні проблеми в пасингу, але не стільки через техніку, скільки через незіграність із захисниками. Декілька втрат на власній половині партнери припустились через певну неготовність до пасів Валентина. На тлі усього виступу цей нюанс взагалі можна й не згадувати.

А от гра на лінії вразила. Хоча почалося все з помилки на виході, коли не вдалося перехопити навіс на дальню. На щастя, тоді все обійшлося. Після цього Моргун виключно рятував. Зокрема, на 22-й хвилині Франкуліно відібрав м'яч у Вівчаренка та влетів на правий край штрафного – він завдав обвідного удару низом, але воротар парирував!

У атаці другим темпом пішов навіс у штрафний. Франкуліно був готовий замикати, однак Моргун зняв м'яч з його голови!

На 38-й хвилині Валентин підстрахував захисників, випередивши Осоріо при потенційному виходу віч-на-віч.

А ще за дві хвилини він врятував при пострілі Франкуліно метрів з дев'яти!

У другому таймі рятувати вже не вдавалося, але й привозів не було. Зрештою, на 65-й хвилині його замінив В'ячеслав Суркіс. Взагалі, Олександр Шовковський провів аж 11 замін, що дещо оживило гру Динамо в другому таймі – але нічого дійсно цікавого побачити не вдалося. На жаль.

Динамо розбило Кішварду – вилучення Гусєва, Супряга забив і феєрив на новій позиції, 2 асисти Караваєва, гол 18-річного