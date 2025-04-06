На 44-й хвилині, в ході тривалої атаки, Буяльський зробив точний навіс на Ваната, який скинув м’яч на набігаючого Ярмоленка. Той, використовуючи неробочу праву ногу, влучив у лівий кут воріт, не залишивши шансів Механіву.

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Минуло кілька хвилин, і Кабаєв завершував контратаку ударом у ближній кут, але м’яч після пострілу вінгера влучив у стійку. Шапаренко, який був на відскоку, не зволікав і заштовхав м’яч у ворота "лелек". Фінальний свисток арбітра зафіксував перемогу Динамо з рахунком 2:0.

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