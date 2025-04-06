Лідер УПЛ, який не програв жодного разу за 22 тури, приймає борця за виживання. Матч, як і онлайн-трансляція Динамо – Лівий Берег на "Футбол 24", стартує о 15:30. У першому колі команда Олександра Шовковського перемогла з рахунком 3:0. Це була єдина зустріч в історії команд. Де дивитися матч Динамо – Лівий Берег онлайн? Гру транслює УПЛ ТБ, а також 2+2 та YouTube-каналі FCDK.

Динамо – Лівий Берег: анонс і прогноз на матч УПЛ

Динамо: Нещерет – Караваєв, Попов, Михавко, Дубінчак – Михайленко, Шапаренко – Ярмоленко, Буяльський, Кабаєв – Ванат

Лівий Берег: Механів – Соколов, Якимів, Семенов, Шаповал – Косовський, Банада – Синиця, Приходько, М. Когут – Шастал