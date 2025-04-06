Динамо провело невиразний відрізок між зимовою та міжнародною паузою, хоча й виграло три матчі з чотирьох за відсутності поразок. Було дуже цікаво поглянути, як кияни виглядатимуть після другого повернення у чемпіонат. Виявилось, що "біло-сині" й надалі залишаються головними претендентами за золото – основа вкрай ефектно розкатала Рух у рамках УПЛ, а резервісти втримали звитягу над ним же у чвертьфіналі Кубка.

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Динамівці довели керованість, вміння робити висновки з помилок і готовність перемагати за будь-яких обставин. При цьому тренерський штаб продовжує прагматично розподіляти навантаження – благо, футболісти підтвердили, що для тріумфів над серйозними суперниками в Україні їм вистачає навіть тайму. Не дивно, що у дербі з Лівим Берегом букмекери зовсім не вірять у андердога.

До слова, FAVBET дав прогноз на матч 21-го туру УПЛ 2024/25 між Динамо і Рухом. Коефіцієнт на перемогу команди підопічних Олександра Шовковського – 1,22. На тріумф команди Віталія Первака фахівці дають 15,00.

Втім, недооцінка "лелек" може дорого обійтись фавориту. Новачок УПЛ двічі був близьким до нічиїх з Шахтарем – "гірники" забили лише по одному голу в кожному матчі, причому в обох випадках рахунок вдалося відкрити аж після 60-ї хвилини. Крім того, з Лівим Берегом помучилась і Олександрія, яка теж виграла мінімально.

Проблема "жовто-зелених" криється навіть не у статусі команди, що бореться за виживання (і робить це успішно), а в позиційній атаці Динамо. Поєдинок проти Руха яскраво продемонстрував, як легко "біло-сині" можуть трощити низькі блоки, хоча із грою проти високого пресингу є певні труднощі. Підопічні Віталія Первака грають саме "автобусом", а от попереду покладаються виключно на контратаки й кроси.

Втім, варто не забувати про вічні привози захисників Динамо. Особливо багато запитань виникає до Михавка, хоча другий тайм проти Руха в УПЛ центрбек провів якісно. Та і з обороною при стандартах тренерський штаб киян попрацював, тож завдання для ЛБ ускладнюється. І все одно – підопічні Олександра Шовковського завжди залишають супернику шанси для взяття воріт.

Гостям слід тільки витерпіти, дочекатись і реалізувати цей шанс. Якщо не витерплять, то гра завершиться після першого ж гола Динамо. Занадто вже велика різниця в ресурсах команд.

Кадрова ситуація

Травмовані: Тимчик – Якимів

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч Динамо – Лівий Берег

Динамо: Нещерет – Караваєв, Попов, Михавко, Вівчаренко – Михайленко – Ярмоленко, Буяльський, Шапаренко, Кабаєв – Ванат

Лівий Берег: Механів – Соколов, Семенов, Банада, Шаповал – Дедух, Косовський – Синиця, М. Когут, Шастал – Сухоручко

Прогноз "Футбол 24" – перемога Динамо, тотал менше 2,5

У цьому матчі неможливо прогнозувати щось, окрім перемоги Динамо. Осічка "біло-синіх" стане суперсенсацією.

Більш цікаво поставити на результативність – і тут досить ймовірною є відсутність розгрому. Лівий Берег сильний у захисті, а підопічні Олександра Шовковського у 2025 році не забивали більше двох за гру. Ставимо на ТМ 2,5.

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