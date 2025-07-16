Динамо у рамках контрольного матчу на зборах зіграло внічию з румунським Корвінулом (0:0). Відео ключових моментів та огляд гри дивіться на "Футбол 24".

Попри відсутність забитих м’ячів, поєдинок вийшов емоційним і бойовим.

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У другому таймі загострення на полі лише зростало. На 80-й хвилині кияни залишилися в меншості після жорсткого фолу від Олександра Тимчика. Правий захисник грубо зіграв проти суперника в центрі поля, чим спровокував сутичку між гравцями обох команд. Арбітр без вагань показав червону картку.

Також під час матчу стався тривожний епізод – Анхель Торрес зазнав ушкодження, що й не міг самостійно піднятися на ноги, тож був змушений залишити поле достроково.

Попри напружену кінцівку, жодна з команд так і не змогла відкрити рахунок. Фінальний свисток зафіксував нічию 0:0.

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