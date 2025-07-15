Динамо у рамках контрольного матчу на зборах зіграло внічию з румунським Корвінулом (0:0). Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Збори, товариські матчі

Динамо – Корвінул – 0:0

Вилучення: Тимчик (80)

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У стартовому складі Динамо з'явились Торрес, Яцик і Захарченко. Перший є гіпотетичною заміною Ярмоленку, другий має створити конкуренцію на позиції "вісімки", а третій вийшов замість Михавка. Також варто відзначити продовження використання Бражка в ролі опорника, хоча на Вест Бромвіч випускали Михайленка.

Супряга у четвертому матчі поспіль потрапив у основу, тож можна констатувати наявність серйозних планів щодо Владислава. Цього разу він зіграв форварда (як і з Вест Бромом). Експеримент з Буяльським в глибині розвитку не отримав – проти Корвінула він працював у звичній ролі центрхава 8/10.

Цікаво, що Тимчик теж опинився в основі, хоча перед матчем повідомлялося про травму Олександра.

Кияни моделювали гру проти низів УПЛ. Захарченко сподобався, за Яциком хочеться спостерігати, а Торрес розчинився

Представник другої румунської ліги не став високо пресингувати Динамо, зустрічаючи "біло-синіх" аж за центральним колом. Частіше – одразу на власній третині. Наші центрбеки отримали свободу дій на м'ячі. Особливо цікаво було спостерігати за Захарченком, адже в структурі Динамо саме лівий ЦЗ відповідає за просування передачами.

Владислав не демонстрував такого ж рівня пасингу, який має Михавко, але й відкривань між лініями та за спинами захисників практично не виникало. Здебільшого Захарченко пасував у ширину на лівий фланг, де ротувались Вівчаренко, Волошин і Яцик – майже вся гра Динамо йшла саме через цей край поля. Юний центрбек віддавав своєчасні паси й приймав непогані позиційні рішення у захисті, хоча особливого тиску на його зону не чинили.

Із позитиву в грі Динамо можна відзначити спробу підвищити варіативність атак. Без Ярмоленка, Шапаренка й Ваната футболістам доводилось залітати комбінації на флангах і пробувати виходити зі своєї позиції. Супряга знову продемонстрував вміння відкриватись.

Яцик виглядав метушливо, але в цілому з гри не випадав. Торрес же зовсім розчинився. У нього помітний непоганий контроль м'яча, він здатний атакувати глибину часто веде єдиноборства, однак нічого небезпечного в системному плані Анхель не продемонстрував. Зіграності хавбеку бракує. На жаль, на 63-й хвилині Торрес зазнав пошкодження, тож замість нього вийшов Брагару.

Моделювання матчу проти низів УПЛ не вразило

В цілому ж футбол Динамо не вражав. За перші 75 хвилині Динамо створило лишень два моменти з гри. Більша частина часу пройшла у спробах розтягнути нижній блок зусиллями Волошина й Вівчаренка, однак далі нічого не клеїлось. Це – тривожний сигнал перед стартом УПЛ, однак варто не забувати про рівень складу.

Відкрити рахунок динамівці могли на 20-й хвилині, коли Супряга та Яцик запресингували захисників Корвінула перед штрафним (спроби накривати високо після втрат – ще одна чеснота киян у спарингу). Після відбирання Владислав обігрався у стіночку з Олександром і прострілив на лінію карного майданчика, звідки пробивав Торрес. Румунів врятувала поперечина!

У другому таймі пригадується класний прорив Волошина. Все почалося з виносу Захарченка, який у центрі поля підібрав Яцик. Олександр скинув м'яч Бражку, а той видав шикарну передачу на хід Назару – той влетів на лівий край штрафного та пробив у голкіпера. На просторі Назар потрапляє у свою стихію.

Окрім цього, до активу Динамо можна занести кутовий, який замикав Попов, і кілька заблокованих прострілів з лівого флангу. Цікаво, що і після виходу Брагару правий фланг не працював. Герреро, який на 60-й хвилині замінив Супрягу, теж нічим цікавим не запам'ятався, але гра змінилась – панамець частіше старався відкриватись в опорній зоні, тоді як Буяльський пробував забігати за спини.

Румуни при цьому не відставали за кілька гострих моментів. Відкрити рахунок вони могли вже на 8-й хвилині внаслідок лонгболу лівим флангом. Суперник протиснув Тимчика та пробив з гострого кута – Динамо врятувала стійка! На 38-й же Яцик обрізався при передачі назад, дозволивши супернику вийти на ударну позицію в карному майданчику. Киян виручив Моргун.

Декілька непоганих ударів Корвінул провів і по перерві, хоча загалом – нічого системного. І це не дуже добре. Спаринг проти румунів показав, що прибити умовну Кудрівку резервним складом "біло-синім" буде непросто, а андердог матиме шанси на їхній половині поля.

На 80-й хвилині Динамо ще й меншості залишилось через грубий фол Тимчика за центральним колом. Фулбек травмував свого опонента, після чого почалася бійка.

На щастя, у меншості Динамо нічого не привезло. Зрештою, фінальний свисток зафіксував нульову нічию.

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