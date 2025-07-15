Динамо проведе спаринг проти румунського Корвінула. Стартовий склад киян та безкоштовна трансляція доступні у цій новині на "Футбол 24".

Початок матчу Динамо – Корвінул заплановано на 18:00 за київським часом. Безкоштовна трансляція буде доступна на Youtube-каналі "біло-синіх", дивитися можна прямо в цій новині.

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Динамо проведе свій пʼятий спаринг на літніх зборах в Австрії. До цього кияни обмінялися перемогами з Кішвардою, зазнали поразки від Мітьюлланда та розписали нічию із Вест Бромвічем.

Команда Олександра Шовковського розпочне сезон 22 або 23 липня. У другому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів Динамо зіграє з переможцем протистояння між Жальгірісом і Хамруном.

Стартовий склад Динамо на матч проти Корвінула: Моргун, Вівчаренко, Супряга, Попов, Бражко, Волошин, Торрес, Тимчик, Яцик, Буяльський (к.), Захарченко.

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