Динамо розбило Хамрун Спартанс (3:0) у матчі-відповіді кваліфікації Ліги чемпіонів. Відео голів та огляд матчу дивіться на "Футбол 24".

Динамо підійшло до другої зустрічі з Хамрун Спартанс з гарною перевагою. У першому матчі кияни перемогли 3:0 і в другому повторили результат.

Динамо вийшло до наступного раунду кваліфікації ЛЧ, вдруге розгромивши Хамрун Спартанс

Перший гол оформив Ванат. Владислав класно перехопив м'яч у захисника, коли той віддав пас на голкіпера. Другий м'яч Динамо забив Бражко після прострілу Шапаренка. Крапку у матчі поставив Михавко класно пробивши у межах штрафного майданчика.

Динамо у наступному раунді зіграє з переможцем пари Пафос – Маккабі Тель-Авів.