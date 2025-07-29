Динамо – Хамрун Спартанс – 3:0 – відео голів та огляд матчу-відповіді кваліфікації Ліги чемпіонів
29 липня 23:40 - Читати іншою мовою
Динамо розбило Хамрун Спартанс (3:0) у матчі-відповіді кваліфікації Ліги чемпіонів. Відео голів та огляд матчу дивіться на "Футбол 24".
Динамо підійшло до другої зустрічі з Хамрун Спартанс з гарною перевагою. У першому матчі кияни перемогли 3:0 і в другому повторили результат.
Динамо вийшло до наступного раунду кваліфікації ЛЧ, вдруге розгромивши Хамрун Спартанс
Перший гол оформив Ванат. Владислав класно перехопив м'яч у захисника, коли той віддав пас на голкіпера. Другий м'яч Динамо забив Бражко після прострілу Шапаренка. Крапку у матчі поставив Михавко класно пробивши у межах штрафного майданчика.
Динамо у наступному раунді зіграє з переможцем пари Пафос – Маккабі Тель-Авів.
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