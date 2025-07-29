Шовковський провів ротацію

Чемпіонат України стартує вже за кілька днів, а результат першого матчу з Хамруном вже вирішив долю протистояння. Кияни виграли з рахунком 3:0, тож масштабні перестановки у складі були очікувані. Олександр Шовковський зовсім не здивував своїм вибором.

Тренерський штаб освіжив позиції фулбеків, а Волошина відправив на правий фланг – наразі Назар залишається єдиною альтернативою Ярмоленку (Торрес травмований). До того ж, він заслужив зіграти в основі після 1+1 на Мальті. Бражко прогнозовано замінив Михайленка, а Шапаренко повернувся в основу. Микола розташувався у парі з Піхальонком, якому перший матч не дався.

Поява Біловара замість Попова могла б здивувати, однак на зборах він часто виходив замість Дениса. Статус Крістіана явно піднявся до бекапу провідного центрбека.

Динамо зробило висновки й спокійно розібралось з аутсайдером

Хамрун Спартанс дещо здивував, відмовившись від своєї єдиної робочої тактики. Острів'яни непогано пресингували "біло-синіх" – гра під тиском залишалася проблемою динамівців навіть на зборах – втім, у матчі-відповіді мальтійці не чинили агресії. Вони залишили свободу для захисників і Нещерета, дозволивши розкидувати м'яч у будь-яких напрямках.

Підопічні Олександра Шовковського, своєю чергою, перестали займатись стерильними перекатами зі спробами розтягувати оборону. Суперник жахливою контролює простір за спинами – його й використовували. Цього бракувало в першій зустрічі, однак у Любліні кияни почали тероризувати Хамрун діагоналями й закиданнями.

Такий футбол приніс супермомент вже на 11-й хвилині, коли Нещерет запустив довгу передачу на Шапаренка. Микола виконав проникний пас Ванату під вихід сам на сам. Владислав не зміг переграти Бонелло, а добивання Кабаєва й Шапаренка блокували. Ще за хвилину "біло-сині" забили гол.

Його провів Біловар, замкнувши подачу з кутового. На жаль, рахунок не змінився, адже арбітр помітив на відеоповторі гру рукою. Щастя гостей тривало недовго – на 28-й хвилині Динамо таки вирвалось уперед, а допомогли у цьому самі мальтійці.

Фулбек Політо отримав пас від голкіпера й потрапив під пресинг Ваната на лінії штрафного. Нападник киян відібрав м'яч, обійшов Бонелло й забив у порожні. 1:0!

На 35-й же хвилині Динамо забило вдруге. Шапаренко на лівому краю штрафного отримав передачу від Волошина й прострілив Бражку під удар в порожні ворота. Володимир не схибив. 2:0!

Після цього "біло-сині" провели ще декілька гострих моментів з меж штрафного. Бонелло врятував при ударах Ваната й Караваєва з близької дистанції, хоча Олександра можна й покритикувати – він проігнорував Шапаренка, не віддавши пас під удар у порожні.

Загалом, кількість моментів до перерви була такою високою, що писати про кожний у текстовому звіті немає сенсу – краще переглянути повтор. У другому таймі гостроти стало менше. Найкращий шанс "біло-сині" мали на 71-й хвилині, коли Ванат отримав діагональ і вийшов сам на сам, однак Бонелло перевів його постріл у стійку.

Динамо грало в економ-режимі, але таки забило втретє. Героєм можна назвати Супрягу. Свіжий нападник зачепився за подачу Шапаренка з кутового й скинув її партнеру, а далі сталося переведення на Михавка. 3:0! Саме з цим рахунком матч і добіг кінця.

З ким Динамо грає далі

Підопічні Олександра Шовковського прорвались до 3-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів. Там на киян чекає переможець пари Пафос (Кіпр) – Маккабі (Тель-Авів). Цей матч проведуть у середу 30 липня.