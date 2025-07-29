Динамо та Хамрун Спартанс зіграють матч-відповідь в рамках другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів 2025/26. Стартові склади команд і посилання на безкоштовну онлайн-трансляцію гри – в цій новині "Футбол 24".

Матч Динамо – Хамрун Спартанс відбудеться сьогодні, 29 липня. Стартовий свисток на стадіоні в польському Любліні повинен пролунати о 21:00 за київським часом.

Динамо – Хамрун Спартанс: анонс матчу-відповіді кваліфікації Ліги чемпіонів

Де дивитися Динамо – Хамрун? Вболівальники зможуть безкоштовно переглянути сьогоднішній матч на платформі Київстар ТБ у разі першої реєстрації. Трансляція доступна на будь-якому зручному пристрої – смартфоні, планшеті, комп’ютері, Smart TV або через браузерну версію сервісу. За головними подіями гри також можна стежити в текстовому онлайні "Футбол 24".

Нагадаємо, тиждень тому на Мальті Динамо розбило Хамрун 3:0 і зробило вагому заявку на загальний успіх у дуелі. Переможець цієї пари пройде до третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів і зустрінеться з переможцем пари Пафос – Маккабі Тель-Авів. Невдаха ж опуститься до Ліги Європи, де зіграє з тим, хто поступиться у парі Пафос – Маккабі Тель-Авів.

Стартові склади:

Динамо: Нещерет – Караваєв (к.), Біловар, Михавко, Вівчаренко – Шапаренко, Бражко, Піхальонок – Волошин, Ванат, Кабаєв

Запасні: Моргун, Яцик, Попов, Тимчик, Супряга, Герреро, Брагару, Пономаренко, Захарченко, Дубінчак, Ярмоленко, Михайленко.

Хамрун Спартанс: Бонелло (к.) – Політо, Бʼєлічіч, Компрі, Камензулі – Мбонг, Чадженовіч, Гарсія, Міхана – Шимкус, Коффі.