У новому розіграші Ліги чемпіонів кияни стартували з розгрому, забивши мальтійському Хамрун Спартанс чотири голи. Тоді здавалося, що саме так і повинен завершуватись матч проти команди з карликового чемпіонату. За два дні Полісся довело, що з подібними прогнозами слід бути обережними – хоча і в грі Динамо було чимало проблем.

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"Біло-сині" відверто провалили перші 10 хвилин, розсипаючись під пресингом "спартанців". Острів'яни могли забивати двічі й значно краще працювали з м'ячем – вони припускались меншої кількості втрат і просували його між лініями. На щастя, підопічним Олександра Шовковського вдалося забити швидкий гол, який повернув контроль над ходом зустрічі.

До слова, FAVBET дав прогноз на матч-відповідь 2-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів між Хамрун Спартанс і Динамо. Коефіцієнт на перемогу киян – 1,16. На тріумф мальтійців фахівці дають 17,50.

Хамрун виявився жахливим у роботі в обороні. Динамо створило вдосталь моментів, Буяльський оформив 2+1, Ванат і Шапаренко продемонстрували клас. Навіть Попов брав участь в організації атак і навіть розпочав третю гольову. Разом з тим, варто відзначити наявність всього одного гострого епізоду між 50-ю та 76-ю хвилинами, коли вдалося забити другий м'яч.

Попри 4:0, кияни продемонстрували певні організаційні проблеми в атаці. Зокрема, до перерви бракувало використання глибини (тобто, простору між захисниками та воротами) – хоча мальтійці захищають її особливо погано. Показово, що Піхальонок віддав всього чотири точних паси уперед. Добре, що суперника вдалося розбити на класі, однак далі може бути важче.

Також здивувало активне залучення Нещерета до розіграшів під тиском, адже гра ногами не є сильною чеснотою Руслана. У матчі з Хамрун Спартанс це було помітно. В одному з епізодів він ледь не привіз гол, який міг вивести острів'ян уперед.

Робити далекоглядні висновки по першому офіційному матчу не слід. Для Динамо він став певним продовженням зборів. Очевидно, що вихід на пік форми запланований ближче до вирішальних матчів за ЛЧ – або хоча б до 3-го раунду кваліфікації, де кияни зіграють проти кіпрського Пафоса чи тель-авівського Маккабі. Олександр Шовковський у матчі з Хамруном навіть притримав Шапаренка в запасі до 60-х хвилин, тож певні нерівності у стартовій грі можна пробачити. Важливіше побачити, які висновки після неї зробить наставник.

Кадрова ситуація

Чемпіонат стартує вже на вихідних, тож можна не сумніватись – сьогодні тренерський штаб вдасться до ротації. На шанс проявити себе точно заслужив Волошин, який оформив гол+пас наприкінці зустрічі з мальтійцями. Фланги оборони повинні освіжити дублери Тимчика й Дубінчака, а Бражко має замінити Михайленка.

Вихід Яцика, своєю чергою, здається сумнівним – він із Шапаренком оперує в одній зоні, але навряд чи Микола пролетить повз основу вдруге. Більш ймовірним став би вихід Супряги, якого на зборах награвали лівим вінгером. Точно не зіграють травмовані Буяльський, Торрес і Рубчинський.

Орієнтовні склади на матч Динамо – Хамрун Спартанс

Динамо: Нещерет – Караваєв, Попов, Михавко, Вівчаренко – Бражко – Волошин, Піхальонок, Шапаренко, Супряга – Ванат

Хамрун Спартанс: Бонелло – Політо, Бʼєлічич, Клмпрі, камензулі – Мбонг, Чадженовіч, Емерсон, Едер – Шимкус, Коффі

Прогноз "Футбол 24" – 3:0

Хамрун Спартанс жахливо захищається, тож тотал більше 2,5 здається залізним. Навіть резервний склад киян повинен впоратись з мальтійцями, хоча навряд чи Олександр Шовковський виставить тотальний дубль. У підсумковій перемозі Динамо з хорошою різницею голів сумнівів немає.

А от на ідеальний поєдинок не очікуємо. "Біло-сині" навіть у спарингах не проводили таких матчів, а зараз вийде розбавлений склад не на піку форми. На певних відрізках зустрічі футбол киян може викликати невдоволення – але нехай усі проблеми будуть виявлені зараз, а не в наступному раунді.

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