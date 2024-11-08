Команда Шовковського безрезультатно спробувала підтримати починання Шахтаря, який після практичного такого ж кризового старту в ЛЧ не тільки вперше потішив фанатів голами, а й переміг, виборовши для України напрочуд важливі очки в Таблицю коефіцієнтів. Матч, як і онлайн-трансляція Динамо – Ференцварош на "Футбол 24", стартував о 22:00. Кияни підходили до звітної зустрічі без забитих м'ячів та очок. Угорці вже набрали 3 очки, та й в інших поєдинках мали пристойний вигляд.

Ференцварош знищив Динамо в матчі ЛЄ – швидка червона і дві поперечини вбили надію, старий знайомий забив фінальний цвях

Вилучення Дубінчака було і швидким, і безглуздим водночас – м'яч вже вийшов за межі поля. Кабаєв привіз перший гол, а далі команда просто зупинилася. По дорозі були блискучі моменти, в яких Динамо могло забити бодай перший гол в ЛЄ 2024/25, але і цього не сталося.