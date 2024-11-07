Динамо приймає Ференцварош у 4 турі Ліги Європи 2024/25. Склади та посилання на онлайн-трансляцію матчу дивіться на "Футбол 24".

Команда Шовковського прагне повторити успіх Шахтаря, який після невдалого старту в єврокубках не тільки забив перші м'ячі, а й нарешті переміг та приніс Україні очки в Таблицю коефіцієнтів. Матч, як і онлайн-трансляція Динамо – Ференцварош на "Футбол 24", стартує о 22:00.

Динамо – Ференцварош: анонс і прогноз на матч Ліги Європи

Суперник – не такий простий, як здається. Якщо динамівці ще не здобували очок і не відзначалися голами, то угорці забивали у кожній зустрічі та навіть здолали французьку Ніццу при лише мінімальних поразках від маститих Тоттенхема та Андерлехта.

Де дивитися матч Динамо – Ференцварош онлайн? Гру транслює MEGOGO Футбол Перший. На цьому ж каналі о 21:00 починає свою роботу передматчева студія.

Динамо: Бущан – Караваєв, Біловар, Михавко, Дубінчак – Буяльський (к), Бражко, Шапаренко – Волошин, Ванат, Кабаєв

Запасні: Нещерет, Моргун – Вівчаренко, Дячук, Попов, Малиш – Рубчинський, Брагару, Ярмоленко – Герерро

Ференцварош: Дібуш (к) – Макрецкіс, Ібрагім Сіссе, Гартенманн, Крістіан Рамірес – Ромменс, Абу Фані – Каді, Захаріассен, Адама Траоре – Барнабас Варга

У стартовому складі, який на вихідних розтрощив Інгулець, бачимо лише одну зміну від Шовковського. Волошин замінив Тимчика, відповідно є ще одна перестановка – Караваєва з позиції вінгера переводять у захист. Очевидно, в основі всі найсильніші станом на цей момент. Кардинально протилежна ситуація до попереднього матчу ЛЄ проти Роми. Важкий вибір, адже вже в неділю, 10 листопада, Динамо чекає амбітний борець за єврокубки – Полісся.