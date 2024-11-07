Київське Динамо в рамках 4-го туру Ліги Європи прийматиме угорський Ференцварош. Де дивитися поєдинок онлайн, підкаже "Футбол 24".

Матч Динамо – Ференцварош відбудеться у четвер, 7 листопада, на арені Фолькспаркштадіон у Гамбурзі. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію гри.

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Поєдинок покаже медіасервіс MEGOGO – офіційний мовник єврокубків в Україні. Ігри можна переглянути за передплатами "Спорт", "Максимальна" та "Максимальна + благодійність".

Коментаторами матчу будуть Володимир Кобельков і Віталій Кравченко. За годину до стартового свистка розпочнеться велика студія з ведучими Олександрою Кучеренко і Сергієм Лук'яненком. Їхніми гостями стануть екс-гравці збірної України Олександр Головко й Едуард Цихмейструк.

Нагадаємо, Динамо поки не набрало жодного бала в нинішньому розіграші Ліги Європи, поступившись у трьох стартових турах Лаціо (0:3), Хоффенхайму (0:2) і Ромі (0:1). Ференцварош здобув 3 очки, здолавши Ніццу (1:0). В інших матчах угорський колектив поступився Тоттенхему (1:2) та Андерлехту (1:2).

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