Вже завтра, 5 серпня, Динамо проведе перший матч третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів проти кіпрського Пафоса. За результатом цього протистояння переможець продовжить боротьбу в Лізі чемпіонів, а команда, що програє, традиційно перейде у Лігу Європи. Початок першого матчу запланований на 21:00.

Динамо дізналося потенційного суперника у плей-офф раунді кваліфікації Ліги чемпіонів

За підсумками жеребкування потенційним суперником Динамо у Лізі Європи в разі поразки від Пафоса стане переможець пари Хамрун Спартанс – Маккабі Тель-Авів.

Нагадаємо, що минулого сезону Динамо стало чемпіоном України та цього літа розпочало шлях у кваліфікації Ліги чемпіонів з другого раунду. Там кияни двічі обіграли той же мальтійський Хамрун Спартанс з однаковим рахунком 3:0.

Результати жеребкування плей-офф ЛЧ – Динамо отримало не найгіршого суперника, з яким може зіграти