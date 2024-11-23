Динамо впевнено перемогло Чорноморець у матчі 14-го туру УПЛ. Дивіться відео голів та огляд зустрічі в цій новині на "Футбол 24".

Динамо повело в рахунку на 16-й хвилині: Попов чудово зіграв на випередження на чужій половині, м'яч відлетів до Буяльського, який тонко віддав на Ваната. Владислав же з меж штрафного прошив воротаря – 1:0! У першому таймі більше голів не було, а після перерви міг забити Караваєв – Рудько виніс м'яч фактично з лінії воріт.

Динамо впевнено перемогло Чорноморець – експерименти Шовковського перед ЛЄ, феєрія Буяльського, дебют сина легенди

Кияни подвоїли свою перевагу на 69-й хвилині – Буяльський класно пробив з-за меж штрафного. А на 87-й Віталій здійснив свою третю результативну дію за гру, тепер викотивши Рубчинському на порожні ворота. На 90-й хвилині його замінив Роман Саленко – син легендарного екс-форварда киян Олега Саленка. На останніх хвилинах Чорноморець розмочив рахунок: Скиба результативно завершив розіграш штрафного.