Динамо зустрічається з Чорноморецем в рамках 14-го туру УПЛ. Стартові склади команд та посилання на онлайн-трансляцію матчу – в цій новині на "Футбол 24".

Матч Динамо – Чорноморець відбудеться у суботу, 23 листопада, і розпочнеться о 15:30. Команди вийдуть на поле на стадіоні Динамо ім. В. Лобановського. Головним арбітром зустрічі буде Максим Козиряцький (Запоріжжя), а за VAR відповідатиме Микола Балакін (Київська обл.).

Динамо – Чорноморець: анонс матчу УПЛ

Де дивитися Динамо – Чорноморець? Матч онлайн буде доступний у прямій трансляції на каналі УПЛ ТБ. Він доступний на ОТТ-платформах та в кабельних мережах Київстар ТВ, Воля ТВ, Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Vodafone TV. Також гру в прямому ефірі покаже офіційний YouTube-канал Динамо.

Стартові склади Динамо: Бущан – 20. Біловар, 4. Попов, 32. Михавко, 2. Вівчаренко – 6. Бражко, 10. Шапаренко, 29. Буяльський, 20. Караваєв, 22. Кабаєв – 11. Ванат

Запасні: 35. Нещерет, 51. Моргун, 3. Дячук, 9. Волошин, 15. Рубчинський, 23. Малиш, 24. Тимчик, 33. Саленко, 39. Герреро, 44. Дубінчак, 45. Брагару, 91. Михайленко

Стартові склади Чорноморця: 1. Рудько – 86. Удод, 34. Лацабідзе, 44. Джарджу, 77. Кисіль – 16. Білошевський, 14. Сігєєв, 8. Шпорн, 6. Гомес, 7. Петряк – 9. Хобленко

Запасні: 12. Аніагбосо, 71. Вічний, 5. Савченко, 22. Арсіч, 19. Хромей, 33. Пшеничнюк, 90. Шевцов, 39. Скиба, 28. Габелок, 27. Васильєв