Динамо після перерви на матчі збірних повернулось до робочих буднів – в гості завітав одеський Чорноморець. Ще до початку гри заінтригував Шовковський, який обрав схему з трьома центральними захисниками. Кияни очікувано захопили контроль над м'ячем та могли повести в рахунку вже на 8-й хвилині: Бражко отримав м'яч на лінії штрафного, з першої спроби влучив у Жаржу, а друга прийшлась у стійку.

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Дуже швидко легіонер одеситів помилився позиційно, але Караваєв пробив вище. Чорноморець відповів ударом Хобленка в сітку з зовнішнього боку. А на 16-й хвилині кияни таки забили. Попов класно зіграв на випередження на чужій половині, м'яч отримав Буяльський, який віддав на Ваната, а той в дотик потужно пробив – 1:0! Після цього кияни заспокоїлись, а Чорноморець не міг нічим відповісти.

У другій половині Динамо поступово почало набирати оберти. Караваєв знову пробив повз – Вівчаренко шикарним пасом знайшов його у штрафному суперника, але Олександр не влучив як слід по м'ячу. Через 2 хвилини Рудько рятував після удару Караваєва, який замкнув на ближній стійці навіс з кутового.

Динамо претендувало на пенальті – була підозра на гру рукою Кайо Гомеса в штрафному, але Козиряцький скасував рішення після перегляду VAR. На 69-й хвилині кияни таки подвоїли перевагу. Це Буяльський отримав м'яч перед штрафним та вирішив пробити – м'яч влетів у дальню дев'ятку!

А під кінець гри Віталій оформив другий асист. Чорноморець розігрував м'яч перед власним штрафним, тоді як кияни активно пресингували. Удод віддав на Рудька, Буяльський перехопив пас та викотив Рубчинському на порожні ворота – 3:0! Чорноморець зумів відіграти один м'яч: Скиба після розіграшу штрафного буквально заніс м'яч у ворота. Відзначимо і вихід Романа Саленка (сина Олега Саленка), який отримав крихти ігрового часу (вийшов на 90-й хвилині).

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