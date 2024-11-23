Динамо при всіх проблемах у єврокубках привчило фанів до спокою в УПЛ. Кияни можуть грати добре, посередньо або погано, але поразок вони не знають – за рік трапилась тільки одна, в травневому Класичному. Підопічні Олександра Шовковського в останніх трьох турах стримали Шахтар і перемогли Полісся, зберігаючи 6-очковий гандикап на вершині таблиці. Ідилія?

Та не зовсім. Олександрія поступається тільки за додатковими показниками – і вже у грудні "біло-сині" зустрінуться з цією машиною. "Гірники" ковтнули від неї чотири голи, а футбол Динамо не дає жодних гарантій на успіх в такій зустрічі. Шахтар при цьому набрав хід, тож тринькати очки не можна. У матчі з Чорноморцем влаштує виключно перемога.

До слова, FAVBET дав прогноз на матч 14-го туру УПЛ 2024/25 між Динамо та Чорноморцем. Коефіцієнт на перемогу киян – 1,21. На тріумф одеситів фахівці дають 17,50.

Фаворит протистояння очевидний. Столичний гранд здатний зіграти за будь-якого малюнку з однаковою ефективністю – домінуючи, контратакуючи, проти "автобусу" чи проактивного суперника. У єврокубках все не настільки райдужно, але для УПЛ міці вистачає. Динамо лише в останніх турах віддало лідерство Шахтарю за голами й моментами, однак оборона допустила найменшу кількість гостроти біля власних воріт (всього 7,9 xG).

Але це не значить, що у Чорноморця немає шансів. По-перше, захисники киян вже якщо й дозволяють провести момент, то з нього можна забивати – в разі чого допоможе Михавко. Про вразливість на кросах та стандартах забувати теж не слід. По-друге, в попередніх турах атака "біло-синіх" брала якістю виконання, однак гострих епізодів виникало обмаль.

По-третє, динамівцям необхідно приберегти сили на Вікторію Пльзень. Цей матч – останній шанс на продовження боротьби за євровесну. Олександр Шовковський завжди виставляв основу на єврокубки, віддаючи чемпіонат на роздертя ротованого складу. Історія з резервістами на Рому стала винятком. І цей виняток підтвердив силу резервістів киян, що аж ніяк не в плюс Чорноморцю.

Одесити тримаються в зоні перехідних матчів, а їхня безвиграшна серія в УПЛ досягла чотирьох турів. Здається, що про інтригу в сьогоднішній зустрічі слід забути – втім, не все так просто. На цьому відрізку команда Олександра Бабича дала бій Шахтарю (1:2) і стримали Рух (1:1), з яким намучилось Динамо. Та і програш Ворсклі (0:1) на явний провал не тягнув.

Довгий час "моряки" славились своєю здатністю виживати завдяки голам на останніх хвилинах, однак востаннє таке траплялось місяць тому. Загалом же Чорноморець виглядає слабенько – за 14 турів одесити провели 8 голів, жодного разу не забивши більше одного. За очікуваними показниками ситуація не набагато краща.

Колектив награв на 20 очікуваних пропущених, хоча реально пропустив тільки 14. Тут треба завдячувати рівню суперників – от тільки у Динамо рівень повище. Шапаренко чи Герреро не будуть пробачати за помилки так же, як це робили умовні Краснопір або Гайдучик. Саме тому букмекери й всі експерти очікують на впевнену перемогу господарів.

Кадрова ситуація

Травмовані: Піхальонок, Буяльський (обидва під питанням), Шепелєв, Тимчик, Ванат – усі з Динамо

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч Динамо – Чорноморець

Динамо: Бущан – Караваєв, Дячук, Михавко, Дубінчак – Бражко – Ярмоленко, Андрієвський, Шапаренко, Кабаєв – Герреро

Чорноморець: Рудько – Бутко, Удод, Скиба, Кисіль – Білошевський – Кайо, Габелок, Жаржу, Янаков – Хобленко

Шахтар – Інгулець: анонс матчу УПЛ