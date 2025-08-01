Відбулися останні матчі в рамках другого раунду кваліфікації Ліги конференцій 2025/26. Результати та звіт про поєдинки читайте на "Футбол 24".

Ліга конференцій, 2-й раунд кваліфікації, матчі-відповіді

Аріс – Араз – 2:2 (перший матч 1:2)

Голи: Фабіано, 62, Мончу, 90 – Болі, 11, Ф. Сілва, 38 (пен.)

Вилучення: Ігор Рібейро, 52 (Араз)

Лозанна – Вардар – 5:0 (перший матч 1:2)

Голи: Дусенне, 16, Калі Сене, 33, 45+2, Айдіні, 55, Траоре, 84

Ягеллонія – Нови Пазар – 3:1 (перший матч 2:1)

Голи: Пулулу, 50, 73 (пен.), Романчук, 90+4 – Абдуллахі, 85

Валюр – Жальгіріс Каунас – 1:2 (перший матч 1:1)

Голи: Омарссон, 45+4 – Чогадзе, 38, Беншаїб, 51

Жиліна – Ракув – 1:3 (перший матч 0:3)

Голи: Дюріш, 13 – Макух, 37, Брунес, 52, Діабі-Фадіга, 72

Рапід – Дечіч – 4:2 (перший матч 2:0)

Голи: Даль, 17, Радуловіч, 27, Вайксельбраун, 69, Мбуйї, 71 – Стріковіч, 60, Секуловіч, 82

Вікінгур Рейк'явік – Влазнія – 4:2 після додаткового часу (перший матч 1:2)

Голи: Гафстейнссон, 10, Гансен, 55, 86, Торкельссон, 94 – Балай, 26, 85 (обидва – пен.)

Вилучення: Тафілі, 112 (Влазнія)

Данганнон – Вадуц – 0:3 після додаткового часу (перший матч 1:0)

Голи: Гаммеріх, 79, Еберхард, 105+3, Гаслер, 120+2

Вилучення: Келлі, 44 (Д)

Динамо Тирана – АК Ескальдес – 1:1 (перший матч 2:1)

Голи: Заберг'я, 18 – Берланга, 49

Вилучення: Гассама, 52 – Андраде, 77

Клаксвік – Раднічки 1923 – 1:0 (перший матч 0:0)

Гол: Клеттскард, 39

Лінфілд – Жальгіріс – 2:0 (перший матч 0:0)

Голи: Фіцпатрік, 6, Оффорд, 33

Нереалізований пенальті: Шилдс, 22 (Л)

Флоріана – Баллкані – 1:1 (перший матч 2:4)

Голи: Велла, 38 – Адетунджі, 45+1

КФ Егнатія – Динамо Мінськ – 1:0 (перший матч 2:0)

Гол: Селмані, 77

Хайдук – Зіра – 2:1 після додаткового часу (перший матч 1:1)

Голи: Кровіновіч, 19, Бенрагу, 95 – Джибрілла, 90+3

Вилучення: Гуїма, 77 (З)

Шемрок Роверс – Сент-Джозефс – 0:0 (перший матч 4:0)

Араз навіть у меншості втримав мінімальну перевагу над Арісом, а Лозанна вдома не залишила мокрого місця від Вардара. Ягеллонія впевнено пройшла Нови Пазар, покаравши сербів за провокації фанатів тижневої давнини. Цікаві автори голів. Дубль поклав анголець Афіміко Пулулу, який став найкращим бомбардиром минулого розіграшу ЛК та фігурував серед трансферних цілей Динамо. Довершив перемогу колишній українець Тарас Романчук, який вже давно взяв польський паспорт.

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Жальгіріс Каунас з голом екс-вінгера донецького Олімпіка Темура Чогадзе дотиснув Валюр. Дуель Жиліни та Ракува могла стати дербі українців, однак не склалось. Нікіта Келембет просидів у запасі словаків, а Влад Кочергін не може допомогти партнерам через важку травму. Вони поки легко дають раду самі – Ракув розбив Жиліну із загальним рахунком 6:1.

Рапід також "тенісно" здолав Дечіч (тут загалом 6:2), Пара Динамо Тирана – АК Ескальдес була жорсткою. Вилучення у складі обох команд, далі крокують албанці. Сербія на цьому етапі зазнала ще однієї втрати – Раднічки поступилися фарерському Клаксвіку.

Лінфілд в рідних стінах оформив прохід Жальгіріса. Натомість Флоріана не змогла компенсувати гостьову поразку від Баллкані. На щастя, поступово з єврокубків вилітають і білоруси – мінське Динамо було жалюгідним проти Егнатії. Шемрок Роверс розбив Сент-Джозефс тиждень тому, а сьогодні в Дубліні вирішив байдикувати.

У трьох парах переможця визначив додатковий час. Вікінгур, Вадуц і Хайдук були сильнішими за Влазнію, Данганнон та Зіру відповідно.

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