Господарі активно почали гру та швидко створили гострий момент, однак захисники Динамо вчасно нейтралізували загрозу. На 9-й хвилині шанс відзначитися отримали вже кияни – Герреро вийшов сам на сам із голкіпером, але переграти його не зумів.

Динамо розтрощило Рух перед виїздом у Лізі чемпіонів – кияни забили п'ять голів

Втім, Динамо все ж відкрило рахунок на 21-й хвилині – Михавко скористався метушнею після кутового. Одразу після перерви Холод зрізав м’яч у власні ворота – 0:2. На 65-й хвилині Буяльський відзначився після перехоплення у штрафному майданчику суперника. Четвертий м’яч оформив Брагару, замкнувши передачу Герреро. На 80-й хвилині Яцик довів справу до 5:0, добивши після сейву воротаря. Господарі відповіли лише наприкінці – на 89-й хвилині Фаал забив головою після подачі Едсона.

У підсумку фінальний свисток зафіксував більш ніж переконливу перемогу Динамо 5:1. Попереду – матч-відповідь Ліги чемпіонів проти Пафоса.

