У четвер, 2 жовтня, Динамо розпочне свій шлях в Лізі конференцій матчем проти Крістал Пелас. Де дивитися гру – підкаже "Футбол 24".

Динамо зустрінеться з Крістал Пелас в рамках першого туру Ліги конференцій. Поєдинок відбудеться на Арені Люблін у Польщі 2 жовтня. Стартовий свисток у зустрічі пролунає о 19:45 за київським часом.

Динамо – Крістал Пелас: УЄФА призначив суддів на перший матч киян у Лізі конференцій

Де дивитися матч Динамо – Крістал Пелас? Гру можна буде переглянути на медіасервісі MEGOGO за наявності активної підписки.

Для Динамо це перший в історії клубу матч в Лізі конференцій, тоді як Крістал Пелас взагалі вперше потрапили в єврокубки. Після матчу проти "орлів" киянам доведеться зіграти ще з Фіорентиною, Зріньскі, Омонією, Ноа та Самсунспором на етапі ліги. Перші 8 команд турнірної таблиці за підсумками цього етапу потраплять в 1/8 фіналу, а місця з 9 по 24 включно розіграють між собою ще 8 путівок у плей-офф.

Крістал Пелас: як середняк АПЛ перетворився на непереможну грозу грандів з амбіціями в Європі