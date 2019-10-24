Динамо – Копенгаген: стартові склади та онлайн-трансляція матчу Ліги Європи

Динамо приймає Копенгаген у 3-му турі ЛЄ. Склади та посилання на онлайн-трансляцію матчу Ліги Європи 2019/20 дивіться на "Футбол 24".

Матч, як і онлайн-трансляція Динамо – Копенгаген на "Футбол 24", стартує о 22:00 за київським часом. Грають лідери групи, які набрали по 4 очки і ще не програвали. Команда Михайличенка підходить до звітної зустрічі з тривалою сухою серією – 7 матчів у всіх турнірах (664 хвилини), 6 перемог (5 поспіль в УПЛ), одна нічия і різниця голів 14:0. Копенгаген, як і кияни, посідає 2-е місце, але відстає від лідера на 4 очки. Форма команди Сольбаккена в Суперлізі Данії не вражає – за останні 6 турів лише 2 матчі виграли, а 3 програли. При цьому чинні чемпіони не без проблем обіграли тільки двох аутсайдерів удома, а на виїзді програли тричі поспіль.

Динамо – Копенгаген: анонс матчу Ліги Європи

Динамо: Бущан – Кендзьора, Попов, Шабанов, Миколенко – Циганков, Шепелєв, Сидорчук (к), Де Пена – Вербіч – Бєсєдін

Запасні: Кучерук, Караваєв, Гармаш, Шапаренко, Цітаішвілі, Жерсон, Соль

Копенгаген: Юнссон – Бартолец, Папаяннопулос, Нельссон, Ов'єдо – Фальк, Стаге, Зека (к), Фішер – Сантос, Сотіріу

Запасні: Грютебуст, Варела, Бенгтссон, Томсен, Дарамі, Б'єль, Бендтнер

Динамо – Копенгаген: склади та онлайн-трансляція матчу ЛЄ 24 жовтня 2019