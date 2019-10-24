Динамо – Копенгаген: де дивитись матч Ліги Європи

Динамо прийме Копенгаген в третьому турі групового турніру Ліги Європи 2019/20. Де дивитись матч онлайн і на якому каналі, підкаже "Футбол 24".

Матч Ліги Європи Динамо – Копенгаген відбудеться 24 жовтня в Києві на НСК Олімпійський. Початок гри о 22:00 за київським часом.

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Поєдинок Динамо – Копенгаген онлайн у прямому ефірі можна дивитися на телеканалі "Футбол 2", починаючи з 21:50. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі.

Нагадаємо, після двох турів групового етапу Ліги Європи 2019/20 Копенгаген та Динамо набрали по 4 очки, але саме данці очолюють групу B завдяки кращій різниці м'ячів. Лугано та Мальме мають у своєму активі по одному заліковому пункту та замикають турнірну таблицю квартету.

Цікаво, що обидві команди посідають 2 місце у своєму чемпіонаті – щоправда, Копенгаген поступається лідеру 4-ма очками, тоді як Динамо відстає від Шахтаря на 10 пунктів.

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