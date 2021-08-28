Динамо розчавило Колос у 6 турі УПЛ. Дивіться відео голів та головних моментів зустрічі на Футбол 24.

Кияни відвантажили супернику 6 голів ще до перерви. Де Пена оформив дубль, Кендзьора забив свій рідкісний м'яч, а Буяльський потішив публіку розкішним парашутом.

Динамо зґвалтувало Колос, перегравши ковалівців з рахунком 7:0 – шість голів було забито до перерви

Після відпочинку підопічні Луческу помітно зменшили тиск, але один м'яч таки додали. Постарався Віктор Циганков, який замкнув передачу Миколенка на порожні ворота. 7:0 – Динамо в прекрасному стилі повернуло собі звання лідера таблиці.