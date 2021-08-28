Динамо – Колос – 7:0 – відео голів та огляд матчу
22:04 - Читать на русском
Динамо розчавило Колос у 6 турі УПЛ. Дивіться відео голів та головних моментів зустрічі на Футбол 24.
25’ Томаш Кендзьора
39’ Карлос Де Пена
45’ Віктор Циганков
67’ Віктор Циганков
25’ Томаш Кендзьора
39’ Карлос Де Пена
45’ Віктор Циганков
67’ Віктор Циганков
Кияни відвантажили супернику 6 голів ще до перерви. Де Пена оформив дубль, Кендзьора забив свій рідкісний м'яч, а Буяльський потішив публіку розкішним парашутом.
Динамо зґвалтувало Колос, перегравши ковалівців з рахунком 7:0 – шість голів було забито до перерви
Після відпочинку підопічні Луческу помітно зменшили тиск, але один м'яч таки додали. Постарався Віктор Циганков, який замкнув передачу Миколенка на порожні ворота. 7:0 – Динамо в прекрасному стилі повернуло собі звання лідера таблиці.
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