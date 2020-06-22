Динамо – Колос: стартові склади та онлайн-трансляція матчу УПЛ – Цітаішвілі зберігає місце в основі

Динамо приймає Колос у 27 турі чемпіонату України. Онлайн-трансляцію матчу дивіться на "Футбол 24".

Матч, як і онлайн-трансляція Динамо – Колос на "Футбол 24", стартує о 19:30. Команда Костишина програла 6 поспіль поєдинків УПЛ, але і так претендує на вихід у Лігу Європи. Кияни виграли 3 попередні матчі в усіх турнірах мінімум з різницею у 2 голи. Після перемоги Зорі динамівцям немає коли розслаблятися. Команда Михайличенка випереджає луганський клуб за особистими зустрічами, але боротьба за друге місце закрутиться з новою силою в разі втрати очок проти головного аутсайдера топ-шістки.

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Водночас гості – не така й проста команда, в чому вже переконався той же Шахтар, який тиждень тому провів з Ковалівкою найгірший матч сезону за кількістю влучань у площину воріт. Більше того, за очікуваними голами Колос переграв "гірників" 2:1, і це мало б бути чудовою пересторогою для його нинішнього суперника.

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Михайличенко зберігає стартовий склад з попереднього матчу УПЛ проти Зорі за винятком травмованого Сидорчука, якого номінально міняє Вербіч, а насправді в опорній зоні гратиме Андрієвський. Цікаво, що віце-капітан киян Циганков, відновившись від пошкодження, у третій грі поспіль залишається в запасі з перших хвилин.

Динамо: Бущан – Кендзьора, Попов, Шабанов, Миколенко – Андрієвський, Шепелєв – Цітаішвілі, Буяльський (к), Вербіч – Русин

Запасні: Бойко, Караваєв, Кадірі, Шапаренко, Дуелунд, Де Пена, Циганков, Каргбо, Соль

Колос: Волинець – Єфремов, Петров, Гавриш (к), Ємець – Мілько, Богданов – Ільїн, Морозко, Костишин – Лисенко

Запасні: Кучеренко, Максименко, Парамонов, Чорноморець, Олексій Зозуля, Задоя, Кожушко, Вільх'ямссон, Антюх