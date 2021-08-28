Колос після своєї появи в УПЛ став грозою авторитетів, а особливо успішно ковалівці виступали проти Динамо. В попередньому чемпіонаті вони розписали з киянами виїзну нічию (2:2) й довели кубкову зустріч до серії пенальті, а у фіналі сезону 2019/20 підопічні Руслана Костишина били гранда з рахунком 2:0 – "біло-сині" тоді ледь не пролетіли повз Лігу чемпіонів. Були й поразки, але столичний колектив перемагав "хліборобів" з величезними нервами та скандалами. Втім, перші й останні зустрічі завершились розгромними звитягами динамівців.

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Саме тому сьогоднішній поєдинок можна назвати центральним у турі, от тільки по грі нинішній Колос не справляє враження небезпечного для грандів суперника. Ковалівці за 4 попередніх матчі набрали всього 5 очок, з горем навпіл здолавши Металіст 1925 і розписавши нічию з Рухом та Вересом – і в усіх цих матчах суперник виглядав краще. Про виліт від Караганди у Лізі конференцій навіть згадувати не хочеться – 11-та команда Казахстану ледь не виграла на виїзді й успішно тримала Колос на дистанції вдома, аби потім згоріти в чемпіонаті з рахунком 1:8.

Футбол Колоса виявився настільки слабким, що у перерві поєдинку проти Руха головний тренер задумався про відставку. Значно краще "хлібороби" зіграли тиждень тому з Олександрією, влаштувавши гойдалки з купою моментів, однак в цьому матчі вони взагалі програли. В цілому, колектив дуже невиразно виглядає в оборонній роботі, а в атаці ковалівці явно страждають від кризи ідей – все зводиться до банальних кросів, дальніх ударів та спроб обіграшу на дриблінгу.

З такими проблемами сподіватись на чергову гідну битву з Динамо важко, однак киянам не варто рахувати очки ще до матчу. По-перше, Колосу, при всіх проблемах, ще і сильно не щастило – ковалівці забили всього 2 голи, але награли на 5,29 очікуваних. По-друге, "біло-сині" у нинішньому чемпіонаті вже пробували переграти явного аутсайдера однією ногою, демонструючи низький темп і дозволяючи супернику завершувати контратаки ударами з меж штрафного – у підсумку чемпіон розписав нічию з Інгульцем. Сьогодні ж допускати схожу осічку неприпустимо, адже Шахтар йде всього в одному заліковому балі позаду.

У попередньому турі динамівці показали вміння робити висновки з власних невдач, знищивши Десну в матчі за першу сходинку УПЛ. Чернігівці до матчу проти киян виглядали потужно по всіх параметрах, урізноманітнивши свої атаки й посиливши пресинг, але підопічні Мірчі Луческу не залишили від сіверян і мокрого місця, забивши чотири голи й розтрощивши суперника за всіма статистичними показниками.

Динамо домінує завдяки якісному контролю м'яча, розкатуючи купу підготовчих передач у надзвичайно високому темпі (6-7 пасів за одне володіння) – це провокує шпарини в обороні українських середняків. Чемпіони впевнено їх атакують, створюючи велику кількість моментів з меж штрафного. Як наслідок, у перших 5 турах УПЛ "біло-сині" заслужено стали найкращою командою – у них найбільше очікуваних голів (11,76), найбільше реальних (12) і найменше пропущених (2 при 2,89 очікуваних).

Сьогодні динамівцям необхідно закріпити стартовий успіх перемогою, аби відправитись у збірну й зі спокійною душею розпочати важкий осінній етап сезону. Перемагати необхідно за будь-яку ціну, адже Шахтар сьогодні поблажки не дасть – у "гірників" стоїть матч з Минаєм. Та і у Десни з Ворсклою менше всього на 1-2 залікових бали.

Кадрова ситуація

Дискваліфіковані: –

Травмовані: Бущан, Попов, Супряга, Бурда, Бєсєдін, Каргбо – Новак, Волинець

Орієнтовні склади на матч Динамо – Колос

Динамо: Бойко – Тимчик, Сирота, Забарний, Миколенко – Сидорчук, Шапаренко – Циганков, Буяльський, Антюх – Гармаш

Колос: Маханьков – Ром, Гавриш, Петров, Саків – Богданов, Мілько – Чурко, Костишин, Сантос – Лисенко

Прогноз "Футбол 24" – 2:0

Динамо – однозначний фаворит. Прямо зараз київська команда є найсильнішою в УПЛ як за статистичними показниками, так і за тактичною організацією, чого не скажеш про Колос. Ковалівці просідають у всіх фазах гри й навіть з аутсайдерами УПЛ виглядають невиразно. Сподіватись на відсутність належного налаштування з боку киян наївно – після Інгульця чемпіон вже не буде грати вальяжно.

З огляду на вищезазначені фактори, варто поставити на впевнену перемогу "біло-синіх".

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