Динамо – Зоря: Попов повертається – стартові склади та онлайн-трансляція матчу УПЛ

Динамо і Зоря зійдуться в центральній грі 17-го туру чемпіонату України. Онлайн-трансляцію матчу УПЛ 2019/20 дивіться на "Футбол 24".

Матч, як і онлайн-трансляція Динамо – Зоря на "Футбол 24", стартує о 17:00. Фактично це битва за друге місце і зону Ліги чемпіонів, адже команди Михайличенка і Скрипника розділяють 2 бали, а той же Шахтар навіть після конфузу в Маріуполі утримує аж 14-очкову перевагу над киянами. Динамівці втратили перемогу в матчі першого кола, коли вели 2:0, в підсумку ледь не програвши. Останній київський матч команд завершився також мировою (1:1). За попередні 5 турів саме Зоря набрала найбільше очок в УПЛ (12), у Шахтаря і Динамо на 1 і 2 менше.

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Відзначаємо відсутність у заявці на матч травмованого Миколенка, якого міняє Караваєв. Денис Попов, навпаки, відновився і виходить замість Шабанова.

Динамо: Бойко – Кендзьора, Попов, Кадар, Караваєв – Сидорчук (к) – Циганков, Буяльський, Шапаренко, Вербіч – Бєсєдін

Запасні: Бущан, Шабанов, Гармаш, Де Пена, Цітаішвілі, Жерсон, Соль

Зоря: Шевченко (к) – Тимчик, Абу Ханна, Чеберко, Михайліченко – Іванісеня – Хомченовський, Кочергін, Юрченко, Кабаєв – Громов

Запасні: Махарадзе, Лазіо, Вернидуб, Арвеладзе, Чайковський, Луньов, Будківський

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