Динамо приймає Ворсклу в рамках 11 туру УПЛ. Стартові склади команд і посилання на онлайн-трансляцію гри – у цій новині на "Футбол 24".

Матч, як і онлайн-трансляція Динамо – Ворскла на "Футбол 24" розпочався о 17:00. Команда Луческу вийшла на центральний поєдинок туру у статусі лідера турнірної таблиці (23 очки). Ворскла перебуває на 3-й позиції (19). Між нинішніми суперниками вклинився Шахтар (20). Посеред тижня кияни отримали болючого ляпаса від резервістів каталонської Барселони. Натомість підопічні Сачка непогано провели дві останні зустрічі в УПЛ – нічия з Зорею і впевнена перемога над Колосом (3:0).

Динамо – Ворскла: анонс матчу УПЛ

Склади команд:

Динамо: Бущан – Кендзьора, Забарний, Попов, Миколенко – Шепелєв, Андрієвський – Циганков, Шапаренко, де Пена – Вербіч

Запасні: Бойко, Белуце, Лєднєв, Гармаш, Караваєв, Клейтон, Сирота, Супряга

Ворскла: Ткаченко – Яворський, Альюн, Якубу – Пердута, Пуцлін, Скляр, Ребенок – Щербак, Кане – Степанюк

Запасні: Ісенко, Челядін, Пешич, Дубко, Кравчук, Власов, Гаджук

Динамо – Ворскла: відеотрансляція матчу УПЛ