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Динамо – Волеренга – 2:1 – відео голів та огляд матчу

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Динамо – Волеренга – 2:1 – відео голів та огляд матчу
Динамо – Волеренга – 2:1 – відео голів та огляд матчу

Динамо перемогло норвезьку Волеренгу у контрольному поєдинку. Дивіться відео голів та огляд матчу Динамо – Волеренга.

Товариський матч

Динамо – Волеренга – 2:1

Голи: Русин, 6, Кравченко, 39 – Фінне, 69

Динамо швидко відкрило рахунок завдяки голу Русина, а Кравченко ще до перерви зумів подвоїти перевагу киян.

Динамо – Волеренга: перемога на завершення зборів, 6 гравців у лазареті та 2 найважчі питання

Фінне в середині другого тайму скоротив відставання в рахунку, але на більше футболістів Волеренги не вистачило.

Товариські матчі

Динамо - Волеренга: Субота 09 лютого 2019

Динамо
Матч завершено
2 : 1
Волеренга
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Динамо Динамо Відеоновини Товариські матчі Волеренга Волеренга Динамо - Волеренга
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