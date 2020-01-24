Динамо – Вардар – 4:0 – відео голів та огляд матчу

Динамо розбило Вардар у контрольному поєдинку на зборах у Туреччині. Дивіться відео голів та огляд матчу Динамо – Вардар.

Динамо здобуло дебютну розгромну перемогу на турецькому зборі. У першому поєдинку в рамках товариського турніру Глорія Кап кияни розгромили Вардар з Північної Македонії, забивши у ворота суперників 4 голи.

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Вже в дебюті гри рахунок став 2:0 – відзначилися Буяльський та Сидорчук. Ще до перерви Дуелунд забив третій гол, а крапку на останніх хвилинах гри поставив Назарій Русин. Форвард, якого повернули з оренди у Зорі, реалізував пенальті.

Наступний матч кияни проведуть сьогодні, 24 січня. Поєдинок Динамо – Хайдук розпочнеться о 17:00.

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