Динамо Київ U-19 – Динамо Загреб U-19: онлайн-трансляція матчу плей-офф Юнацької ліги УЄФА

Команда U-19 київського Динамо приймає однолітків із Динамо Загреб у рамках 1/16 фіналу Юнацької ліги УЄФА. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію поєдинку – в цій новині.

Матч Динамо Київ U-19 – Динамо Загреб U-19 розпочнеться о 17:00 за київським часом. Поєдинок у прямому ефірі покаже телеканал "Футбол 2", натомість "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі в рамках плей-офф Юнацької ліги УЄФА.

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Особливих несподіванок від тренерів немає. Хіба що Ігор Йовічевіч змушений обійтися без лідера загребської команди Антоніо Маріна.

Стартові склади команд:

Динамо Київ U-19: Нещерет – Скорко, Біловар, Забарний, Вівчаренко – Волошин, Белошевський, Бодня – Цітаішвілі, Шулянський, Ісаєнко

Динамо Загреб U-19: Йосіповіч – Хрвой, Шутало, Гвардіол, Юрішіч – Коцар, Франіч, Юларджія – Янковіч, Шіпош, Карріца

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