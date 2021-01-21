Після матчу, в якому Динамо не завдало жодного удару в площину воріт лідера чемпіонату Польщі та не створило достатньо нагод навіть на 1 очікуваний гол, чекаємо на реабілітацію. Розмови про різну стадію підготовки тепер не пройдуть – команда Романа Григорчука вирушила в ОАЕ ще пізніше за киян. Чинні чемпіони Білорусі 2020 лише в березні відновлять офіційні виступи, тому тут уже перевага має бути на боці підопічних Луческу.

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Порівняно з грою проти Легії Луческу зробив чимало змін. Свої місця у старті, хоч це все наразі і доволі умовно, зберегли лише Миколенко і Бєсєдін. Натомість вперше у 2021 році за київський клуб зіграють Нещерет, Попов і Лєднєв. Решта футболістів виходили на 2 тайм першого спарингу поточних зборів. Залишаються поза межами заявки претенденти на основу Шапаренко та Тимчик, які проходять процес відновлення від пошкоджень.

Динамо: Нещерет – Караваєв, Сирота, Попов, Миколенко – Андрієвський, Шепелєв – Родрігес, Лєднєв, Де Пена – Бєсєдін

Запасні: Бущан, Бойко, Забарний, Кендзьора, Шабанов, Сідклей, Сидорчук, Циганков, Буяльський, Дуелунд, Клейтон, Ванат, Супряга