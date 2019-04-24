Динамо – Шахтар: онлайн-трансляція матчу УПЛ

Динамо приймає Шахтар у 25-му турі чемпіонату України 2018/19. Склади та онлайн-трансляцію центрального матчу УПЛ дивіться на "Футбол 24" в цій новині.

Матч, як і онлайн-трансляція Динамо – Шахтар на "Футбол 24", стартує 24-го квітня 2019-го року о 18:30. Гру транслюють "2+2", а також Ютуб-канал київського клубу. Донеччани лідирують, маючи 7-очкову перевагу, відтак навіть нічия не стане для команди Фонсеки поганим результатом. Динамівцям, якщо Хацкевич хоче взяти золото, відступати нікуди – лише перемога, по суті, залишає їх у грі. Цікаво, що у протистоянні з португальським тренером наставник Динамо здобув більше перемог в особистих зустрічах (5:3, з яких 4:1 в УПЛ). Утім за здобутими трофеями Фонсека впевнено лідирує 3:1.

Динамо – Шахтар: анонс і прогноз на матч УПЛ

Динамо – Шахтар: трансляція матчу УПЛ – дивитись онлайн

Динамо: Бойко – Кендзьора, Бурда, Кадар, Миколенко – Шепелєв, Буяльський – Циганков, Шапаренко, Де Пена – Вербіч

Запасні: Бущан, Шабанов, Цітаішвілі, Сідклей, Сидорчук, Андрієвський, Русин

Шахтар: Пятов – Болбат, Кривцов, Хочолава, Ісмаїлі – Степаненко, Патрік – Нем, Тайсон, Соломон – Мораєс

Запасні: Шевченко, Бутко, Матвієнко, Дентінью, Тете, Коваленко, Антоніо

Динамо – Шахтар: стартові склади на матч УПЛ