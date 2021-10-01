Українські гранди зустрічаються в центральному поєдинку 10-го туру УПЛ. Який прогноз на матч Динамо – Шахтар і кому віддають перевагу букмекери, підкаже "Футбол 24".

Матч чемпіонату України Динамо – Шахтар відбудеться 3 жовтня на НСК Олімпійський. Початок – о 19:30. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі.

Динамо – Шахтар: прогноз букмекерів на матч

Контора Parimatch майже рівно оцінює шанси команд в Класичному. Шахтар виступає незначним фаворитом – на його перемогу дають 2.5. На успіх Динамо виставили трішки більший коефіцієнт – 2.75. Нічия – 3.4.

Фахівці Favbet мають іншу думку. За котуваннями цієї контори фаворитом зустрічі є Динамо. Перемога киян оцінена у 2.61. Тоді як на тріумф Шахтаря дають більший коефіцієнт – 2.69. Нічия – 3.6.

Матч очікується більш-менш результативним. На стандартний тотал більше (2,5) пропонують поставити за 1.93, а на відповідний тотал менше дають коефіцієнт 1.96.

Динамо лідирує в чемпіонаті України, а Шахтар йде другим, відстаючи на 3 очки. Результат Класичного дуже важливий з огляду на боротьбу за чемпіонство. Попередня зустріч команд відбулася в рамках Суперкубка України та завершилася розгромною перемогою "гірників".

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