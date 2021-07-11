Гольовий дебют Шкуріна у відеоогляді матчу Динамо – Серветт – 1:1
09:04 - Читать на русском
Динамо розписало нічию із Серветтом у товариському матчі. Дивіться відео голів та огляд спарингу Динамо – Серветт на "Футбол 24".
Швейцарці виграли перший тайм завдяки голу Кастріота Імері. Молодий вінгер розхитав Кендзьору на лівому фланзі і пробив у ближній кут – Бойко не зреагував.
Динамо почало другий збір нічиєю проти Серветта – Шкурін дебютував, забивши рятівний гол
Спроби Динамо відігратися по перерві успіху не приносили, допоки на полі не з'явився Ілля Шкурін. На 85-й хвилині Тимчик ідеально подав на голову білоруському новачку, і той встановив остаточний рахунок – 1:1.
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