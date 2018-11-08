Динамо – Ренн: де дивитись матч Ліги Європи

Київське Динамо приймає французький Ренн в рамках групового етапу Ліги Європи 2018/19. Де дивитись матч онлайн і на якому каналі, підкаже "Футбол 24".

Поєдинок групового етапу Ліги Європи Динамо – Ренн відбудеться 8 листопада в Києві на НСК Олімпійський. Початок зустрічі – о 19:55.

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Матч Динамо – Ренн онлайн у прямому ефірі можна дивитися на телеканалі "Футбол 1", починаючи з 19:50. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі.

Відзначимо, що у першому протистоянні цих суперників Динамо вирвало в Ренна гостьову перемогу з рахунком 2:1. Після 3 турів групового раунду Ліги Європи українці з 5 очками розмістилися на 2 місці у квартеті К, а французи, маючи в активі 3 бали, перебувають на 3 сходинці.

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