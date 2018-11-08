Динамо – Ренн: анонс матчу Ліги Європи

Динамо в рамках 4-го туру групового етапу Ліги Європи приймає Ренн. Анонс та прогноз на матч читайте на Футбол 24.

Динамо – Ренн

8 листопада, 19:55, Київ, НСК "Олімпійський"

Головний арбітр: Джон Бітон (Шотландія)

Телетрансляція на телеканалі "Футбол 1", текстова онлайн-трансляція на сайті "Футбол 24"

Динамо потрапило в одну з найбільш рівних груп у Лізі Європи. Між першим та четвертим місцем лише три очки, між першим і третім – ще менше, тож шанс пролетіти повз євровесну залишатиметься у кожної з команд до останнього туру. Програвати саме цей категорично не рекомендується – особливо Ренну, який ризикує відстати від "біло-синіх" на п'ять очок і поступитись їм за всіма додатковими показниками. За такий великий куш динамівцям потрібно боротися, адже попереду важкий виїзд у Казахстан, де навіть гранди виступають жахливо. Сьогодні можна як мінімум забезпечити собі право на помилку, а як максимум – переломити ситуацію у групі на свою користь.

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Матч Динамо проти Ренна має критично важливе значення для всієї групи К у Лізі Європи

За два тижні, які пройшли після драматичної перемоги на "Роазон Парк", Динамо встигло провести два діаметрально протилежні за якістю, але однакові за фінальним підсумком матчі в УПЛ, між якими розмістився кубковий успіх з друголіговим Минаєм. Ганебна домашня поразка Львову, фактично, приставила чемпіонські амбіції киян до стінки, а гідний програш Шахтарю розстріляв їх із жорстокістю червоного комісара. Звісно, попереду все друге коло та другий етап, але навряд чи хтось поставить на втрату "гірниками" восьмиочкової переваги. Як не дивно, але саме це фіаско у чемпіонаті може врятувати динамівцям провальний сезон.

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Динамо може сконцентрувати свої сили виключно на Лізі Європи

Нижче другого місця команда все одно не опуститься, а от вийти з групи та пройти кілька раундів плей-офф Ліги Європи цілком реально – благо, усі сили тепер можна кидати лише на один турнір. Для досить молодого колективу Олександра Хацкевича кубковий формат виглядає набагато перспективніше, ніж чемпіонат: досвід показує, що на один важливий матч проти більш-менш рівного суперника "біло-сині" можуть зібратися як слід. Це продемонстрував і добротний поєдинок проти Шахтаря, і вольова звитяга над Ренном у Франції. Щоправда, саме сьогодні можуть виникнути деякі проблеми, адже у Класичному дербі було віддано занадто багато фізичних та емоційних сил. Для справді сильної команди це не має стати перешкодою до трьох очок із міцним середняком – залишилось лише підтвердити свій клас.

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Ренн в останньому турі Ліги 1 здобув перемогу над Каном

Ренн виступає не набагато краще. Так, в останньому турі Ліги 1 бретонці здобули перемогу над Каном (1:2), але цей клуб не вилітає лише через катастрофічні виступи Монако та Генгама. Втім, навіть цей результат вийшов неоднозначним: "червоно-чорні" на свої 2 голи витратили цілих 22 постріли, ледь не втративши перемогу на останніх секундах. Ще більш показовою була домашня поразка посередньому Реймсу за тиждень до цього: підопічні Сабрі Лямуші завдали вдвічі більше ударів та тримали м'яч близько 70% ігрового часу, але поступилися з рахунком 0:2. Не дивно, що вболівальники Ренна у соцмережах називають своїх футболістів "козлами", а крісло під головним тренером хиталося ще до першої зустрічі з киянами. Це, звісно, неймовірно мотивує наших суперників на сьогоднішній матч – крім турнірних завдань, команда просто не може собі дозволити чергову ганьбу.

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Статистика протистояння та цікаві факти

1. Ренн та Динамо зустрічаються в очному поєдинку лише другий раз у історії. Перший відбувся два тижні тому у Франції.

2. Ренн чотири рази зустрічався з українськими командами, програвши тричі. На груповому етапі Кубка УЄФА 2005/06 він зазнав поразки від Шахтаря (0:1), у Кубку Інтертото обмінявся з Таврією перемогами з аналогічним рахунком, а недавно ще й програв Динамо в Лізі Європи.

3. Динамо не дуже впевнено грає проти французьких команд. У 15 матчах кияни здобули лише чотири перемоги, три рази зіграли внічию та вісім разів програли. Загальний рахунок протистояння – 16:21 на користь французів.

4. Українські команди мають жахливу статистику зустрічей з французькими. У 53 матчах французи перемагали 25 разів, а ще 15 матчів звели у нічию, в той час як наші клуби виграли лише 13 разів. Загальний рахунок протистояння – 43:71 на користь Ліги 1.

5. Склад Ренна вдвічі переважає за своєю вартістю динамівський. За даними Transfermarkt, загальна ціна на футболістів Ренна становить €124,7 млн, а на гравців киян – лише €66,8 млн.

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Кадрова ситуація

Ренн у Києві не зможе розраховувати на допомогу голкіпера Абдулая Діалло, який не свтиг відновитися від травми – його має замінити чеський воротар Томаш Коубек. Більш вагомими втратами є хавбеки Клеман Греньє та Якоб Юхансен, а також захисник Едсон Мешер – перші двоє банально не потрапили до заявки, а останній отримав пошкодження і навіть не тренувався. Разом з ним був відсутній Хатем Бен-Арфа – в Україну він таки полетів, але його участь у грі знаходиться під великим питанням. Дискваліфікованих у складі Ренна немає.

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Віталій Миколенко повинен замінити травмованого Йосипа Піваріча

Динамо продовжує обходитись без Артема Бєсєдіна, який заліковує стару травму ахілла. Крім того, через ушкодження на 10 днів вилетів Йосип Піваріч, якого, ймовірно, замінить Віталій Миколенко. Також існують певні сумніви щодо участі Тамаша Кадара – за словами Олександра Хацкевича, він трохи випав з ігрового тонусу, тож рішення по ньому прийматимуть перед матчем. Не залишилось Динамо і без дискваліфікованих – Володимир Шепелєв у Франції отримав червону картку, тож сьогоднішній поєдинок пропустить.

Орієнтовні склади на матч Динамо – Ренн

Динамо: Бойко – Кендзьора, Бурда, Кадар, Миколенко – Шепелєв, Буяльський – Морозюк, Шапаренко, Циганков – Вербіч

Ренн: Коубек – Траоре, Да Сілва, Желен, Бенсебаїні – Андре, Буріго – Сарр, Поа, Сілікі – Сібачо

Прогноз Футбол 24 – 2:1

Динамо повинно впоратись із суперником. По-перше, у французів просто катастрофічні проблеми з реалізацією, а їх фланги, як показав досвід, не настільки вже й сильні – Миколенко та Кендзьора у Франції їх перекусили. По-друге, у Ренна досить крихка оборона, яка допускає багато позиційних та індивідуальних помилок – і вона зазнала кадрових втрат. На Роазон Парк її не вдалося серйозно навантажити через програний центр, але для перемоги вистачило всього двох цікавих атак. Тепер же у Динамо є Шапаренко та Буяльський, які перебувають у прекрасній формі та можуть організовувати швидкий перехід із оборони в атаку, ефективно взаємодіючи з Вербічем у нападі. Крім того, у них немає такого грізного опонента, як Клеман Греньє.

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Від гри у центрі залежатиме фінальний результат матчу проти Ренна

Ренн однозначно перспективніший в атакувальному плані. Команда переважну частину матчу проводить на чужій половині поля, набиваючи астрономічні статистичні показники – особливо удари. Неідеальний захист "біло-синіх", привізний Денис Бойко та втома після Класичного, звісно, допоможуть французам, але загальна організація їх гри не переважає динамівську. Кожна з ланок команди Сабрі Лямуші за прекрасного кадрового потенціалу шкутильгає на обидві ноги, а сезон загалом у неї горить червоно-чорним полум'ям. Саме тому проти Ренна потрібно грати виключно на перемогу – і Динамо здобуде її, хоча легко не буде.

Михайло Юхименко, Футбол 24